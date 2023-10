Alia Bhatt | నేషనల్‌ అవార్డ్స్‌ కార్యక్రమం.. పెళ్లి చీరలో మెరిసిన అలియా

October 17, 2023 / 04:24 PM IST

Alia Bhatt | నేషనల్‌ ఫిలిం అవార్డ్స్‌ (National Film Awards 2023 ) కార్యక్రమం దేశరాజధాని ఢిల్లీలో అట్టహాసంగా జరుగుతోంది. ఢిల్లీలోని విజ్ఞాన్‌ భవన్‌లో జరుగుతున్న ఈ వేడుకలో రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము చేతుల మీదుగా విజేతలు అవార్డులను అందుకుంటున్నారు. ఈ వేడుకకు టాలీవుడ్‌, బాలీవుడ్‌ స్టార్‌ హీరో, హీరోయిన్లు హాజరై సందడి చేస్తున్నారు. టాలీవుడ్‌ ఐకాన్‌ స్టార్‌ అల్లు అర్జున్‌తోపాటు బాలీవుడ్‌ స్టార్‌ నటులు అలియా భట్‌, రణ్‌బీర్‌ కపూర్‌, కృతి సనన్‌, ఆర్‌ మాధవన్‌, కరణ్‌ జోహార్‌ వంటి ప్రముఖులు హాజరయ్యారు.

‘గంగూబాయి కతియావాడి’ (Gangubai Kathiawadi) చిత్రానికి గానూ ఉత్తమ నటిగా అలియా ఎంపికైన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో జాతీయ ఉత్తమ నటి పురస్కారాన్ని నేడు రాష్ట్రపతి చేతులమీదుగా అందుకుంది. ఈ కార్యక్రమంలో అలియా భట్‌ ( Alia Bhatt) ప్రత్యేక కార్షణగా నిలిచింది. చీరకట్టులో మెరిసిపోయింది. తన పెళ్లి నాటి చీరను (wedding outfit ) ధరించి భర్త రణ్‌బీర్‌తో కలిసి కార్యక్రమంలో పాల్గొంది. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

National Award Winner #AliaBhatt has made a fashion statement on sustainability as she repeats her wedding outfit

for #NationalFilmAwards2023 ceremony. 🔥 pic.twitter.com/2fkZ0SEVz9

— Raymond. (@rayfilm) October 17, 2023