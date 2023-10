October 16, 2023 / 05:02 PM IST

MAD Collections | టాలీవుడ్ స్టార్ యాక్టర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌ బావమరిది నార్నే నితిన్ (Narne nithin)వన్‌ ఆఫ్ ది లీడ్ రోల్‌లో నటించిన చిత్రం మ్యాడ్‌ (MAD). యూత్‌ఫుల్ కాలేజ్ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ మూవీని కళ్యాణ్ శంకర్ డైరెక్ట్ చేశాడు. ఈ చిత్రం అక్టోబర్ 6న థియేటర్‌లలో గ్రాండ్‌గా విడుదలైంది. చిన్న సినిమాగా విడుదలైన మ్యాడ్ యూఎస్‌ఏ బాక్సాఫీస్‌ వద్ద సక్సెస్‌ఫుల్‌ స్క్రీనింగ్ అవుతూ.. టీంతోపాటు నిర్మాతల్లో జోష్‌ నింపుతోంది.

తాజా అప్‌డేట్ ప్రకారం యూఎస్‌ఏలో మ్యాడ్‌ రూ.4,16,38,875.00 ($500K) ను అధిగమించింది. చిన్న బడ్జెట్‌ సినిమా ఈ స్థాయిలో రావడం బిగ్గెస్ట్‌ అఛీవ్‌మెంట్‌ అంటున్నారు అంటున్నారు ట్రేడ్‌ పండితులు. మ్యాడ్ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కూడా సూపర్ హిట్‌ టాక్‌తో స్క్రీనింగ్ అవుతోంది. ఈ చిత్రంలో సంగీత్ శోభన్, రామ్, శ్రీ గౌరీ ప్రియా రెడ్డి, అననతిక సనీల్‌కుమార్, గోపికా ఉద్యన్‌ లీడ్ రోల్స్‌లో నటిస్తున్నారు.

ఈ మూవీని సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, ఫార్చూన్ ఫోర్ సినిమా బ్యానర్‌లపై హారిక సూర్యదేవర, సాయి సౌజన్య ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఈ యూత్ ఫుల్ ఎంటర్‌టైనర్‌కు భీమ్స్ సిసిరోలియో సంగీతం అందించారు. మ్యాడ్‌ సినిమాతో హారికా సూర్యదేవర నిర్మాతగా ఎంట్రీ ఇచ్చారు. నాగవంశీ సమర్పకుడిగా వ్యవహరించగా.. సాయి సౌజన్య సహ నిర్మాతగా వ్యవహరించారు.

మ్యాడ్‌ కలెక్షన్లు ఇవే..

#MAD refuses to slow down 🔥🤩 The #MADness has crossed over Half -Million Dollars and more to come! 🥳

Thank you for making #BlockbusterMAD, one of the biggest hits of the year 💥

— Sithara Entertainments (@SitharaEnts) October 15, 2023