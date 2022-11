November 11, 2022 / 12:30 PM IST

Meet Cute Movie | నేచురల్‌ స్టార్‌ నాని ఓ వైపు హీరోగా సినిమాలు చేస్తూనే.. మరోవైపు నిర్మాతగా కాన్సెప్ట్‌ ఓరియెంటెడ్‌ సినిమాలతో ప్రేక్షకులను ఎంటర్‌టైన్‌ చేస్తున్నాడు. 2018లో నాని వాల్ పోస్టర్‌ సినిమా అనే ప్రొడక్షన్‌ సంస్థను స్థాపించాడు. ఈ బ్యానర్‌లో మొదటి సినిమాగా ‘అ!’ తెరకెక్కింది. ప్రశాంత్‌ వర్మ దర్శకుడిగా పరిచయమై తెరకెక్కించిన ఈ సినిమా మంచి విజయం సాధించింది. ఆ తర్వాత విశ్వక్‌ సేన్‌తో ‘హిట్-2’ తెరకెక్కించాడు. సైలేష్‌ కొలను ఈ చిత్రంతో దర్శకుడిగా పరిచయమయ్యాడు. ఈ మూవీ కూడా బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర భారీ విజయం సాధించింది. ఇలా నాని తన బ్యానర్‌లో కొత్త దర్శకులను పరిచయం చేస్తూ న్యూ టాలెంట్‌ను ఎంకరేజ్‌ చేస్తూ వస్తున్నాడు.

నాని ప్రస్తుతం ‘మీట్‌ క్యూట్‌’ అనే సినిమాను నిర్మిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. ఈ చిత్రంతో నాని సోదరి దీప్తి ఘంటా దర్శకురాలిగా ఇండస్ట్రీలోకి ఎంట్రీ ఇస్తుంది. గతంలో ఈమె ‘అనగనగా ఒక నాన్న’ అనే షార్ట్‌ ఫిలిం తెరకెక్కించింది. ఈ షార్ట్‌ ఫిలిం గొప్ప ప్రశంసలు దక్కించుకుంది. ఇక ఇప్పుడు మీట్‌క్యూట్‌తో ఫ్యూచర్‌ ఫిల్మ్‌ డైరెక్టర్‌గా మెగాఫోన్‌ పట్టింది. ఆంథాలజీ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రం నేరుగా ఓటీటీలో రిలీజ్‌ కానుంది. ప్రముఖ ఓటీటీ సంస్థ సోనిలవ్‌లో ఈ సినిమా స్ట్రీమింగ్‌ కానుంది. తాజాగా ఈ సినిమా టీజర్‌ అప్‌డేట్‌ను నాని ప్రకటించాడు.

ఈ సినిమా టీజర్‌ను శనివారం రిలీజ్‌ చేయనున్నట్లు నాని సోషల్‌ మీడియాలో వెల్లడించాడు. అంతేకాకుండా ఫస్ట్‌లుక్‌ పోస్టర్‌ను కూడా రివీల్ చేశాడు. ఈ మూవీలో ఆరుగురు హీరోయిన్‌లు నటించారు. రుహాని శర్మ, ఆకాంక్షసింగ్‌, ఆదా శర్మ, వర్షబొల్లమ్మ, సునైనా, సంచిత పూనాచ వంటి ఆరుగురు ఈ చిత్రంలో కథానాయిక పాత్రలు పోషించారు. సత్యరాజ్‌, రోహిణి కీలకపాత్రలు పోషించారు. వాల్‌ పోస్టర్‌ సినిమా బ్యానర్‌పై నాని, ప్రశాంతి తిపిర్‌నేని సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు.

Hi,

I thought I am talented.

Turns out I am just the brother of a talented sister 🙂

So so proud of what she made and still in shock about how she pulled it off 🤍

Wall Poster Cinema presents @mail2ganta ‘s #MeetCute

On @SonyLIV

TEASER TOMORROW pic.twitter.com/4RH4KNfvxF

— Nani (@NameisNani) November 11, 2022