Nani | నాని ఈ ముగ్గురిలో ఎవరిని పికప్‌ చేసుకుంటాడో మరి..?

September 21, 2023 / 02:42 PM IST

Nani | ఈ ఏడాది దసరా సినిమాతో సూపర్ హిట్‌ను ఖాతాలో వేసుకున్నాడు న్యాచురల్ స్టార్ నాని (Nani). ఈ స్టార్ హీరో ప్రస్తుతం డెబ్యూ డైరెక్టర్‌ శౌర్యువ్‌ దర్శకత్వంలో హాయ్‌ నాన్న సినిమా చేస్తున్నాడని తెలిసిందే. హాయ్‌ నాన్న ప్రస్తుతం షూటింగ్‌ దశలో ఉంది. కాగా నాని మరోవైపు వివేక్ ఆత్రేయ (Vivek Athreya) డైరెక్షన్‌లో కూడా ఓ సినిమాకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చాడు. దీంతోపాటు దసరా (Dasara) డైరెక్టర్‌ శ్రీకాంత్‌ ఓదెల (Srikanth Odela)తో మరో సినిమా లైన్‌లో ఉంది.

అదేవిధంగా తమిళ్‌ డైరెక్టర్‌ సిబి చక్రవర్తి (Cibi Chakravarthy)తో సినిమా చేసేందుకు రెడీ అయ్యాడని తాజా అప్‌డేట్ ఒకటి నెట్టింట హల్‌ చల్‌ చేస్తోంది. నాని సినిమా సినిమాకు కథల ఎంపికలో జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ.. కొత్త కొత్త జోనర్‌లో సినిమాలు చేస్తూ.. ప్రేక్షకులకు బోరు కొట్టకుండా ప్రయత్నం చేస్తుంటాడని తెలిసిందే. అయితే నాని పై ముగ్గురి దర్శకుల్లో ఎవరి సినిమా ఎంచుకుంటాడనే దానిపై మాత్రం సర్వత్రా ఆసక్తి నెలకొంది.

దసరా కోసం మాస్‌ కంటెంట్‌ను తీసుకున్న నాని.. హాయ్‌ నాన్న కోసం ఫ్యామిలీ ఓరియెంటెడ్‌ స్క్రిప్ట్‌ను ఎంచుకున్నాడు. హాయ్‌ నాన్న తండ్రీకూతుళ్ల అనుబంధం నేపథ్యంలో రాబోతుంది. మలయాళ కంపోజర్‌ హేశమ్‌ అబ్దుల్ వహబ్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఒకవేళ నాని ముందు ఎవరిని ఒకే చేసినా.. ఎలాంటి సబ్జెక్ట్‌తో వస్తాడనేది మాత్రం ప్రస్తుతానికి సస్పెన్స్ నెలకొంది.

ఇప్పటికే హాయ్ నాన్న నుంచి సయయమా సాంగ్ ప్రోమోను రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్‌. టైటిల్ గ్లింప్స్, గ్లింప్స్ వీడియో సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాయి. హాయ్ నాన్న కోసం మరోసారి సూపర్ హిట్‌ ఆల్బమ్‌తో రాబోతున్నట్టు క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు. హాయ్ నాన్న మూవీలో మృణాళ్‌ ఠాకూర్ యశ్న పాత్రలో నటిస్తోండగా.. బేబి కైరా ఖన్నా నాని కూతురుగా నటిస్తోంది. హర్ట్‌ టచింగ్ ట్యూన్‌తో సాగే టైటిల్‌ గ్లింప్స్‌ వీడియో హాయ్ నాన్న సినిమాపై అంచనాలు పెంచుతోంది. ఈ చిత్రాన్ని వైరా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ బ్యానర్‌పై మోహన్‌ చెరుకూరి (CVM), డాక్టర్ విజేందర్‌ రెడ్డి తీగల, మూర్తి కేఎస్‌ తెరకెక్కిస్తున్నారు.

Get ready for a melody that tells the story of his love for her ❤️#HiNanna first single will strike your playlists and touch your heart from September 16th ❤️‍🔥#Samayama #SaayaTera #Nizhaliyae #Vivarane #Hridayame

