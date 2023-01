January 9, 2023 / 04:30 PM IST

న్యాచురల్‌ నాని (Nani)-శ్రీకాంత్‌ ఓదెల కాంబినేషన్‌లో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం దసరా (Dasara). మార్చి 30న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదలకు రెడీ అవుతోంది. అయితే దసరా నుంచి నెట్టింట్లో చక్కర్లు కొడుతున్న లీక్‌డ్‌ వీడియోను షేర్ చేయొద్దని మేకర్స్ ట్విటర్ ద్వారా అభిమానులకు విజ్ఞప్తి చేశారు.

త్వరలోనే కొత్త అప్‌డేట్‌తో మీ ముందుకు వస్తామని, నాని అభిమానులంతా సహనంతో ఉండాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. ప్రియమైన కల్ట్‌ ఫ్యాన్స్‌.. షూటింగ్‌కు సంబంధించిన ఓ లీక్‌డ్‌ వీడియోను చూశాం. అప్‌డేట్‌ కోసం మరికొన్ని రోజులు ఆగండి. గట్టిగా ఇస్తం అప్‌డేట్‌.. అంటూ మేకర్స్ ట్వీట్ చేశారు.

దసరా ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా అభిమానుల కోసం (Nani fans meet) ముఖాముఖి ఏర్పాటు చేశాడు నాని. ఇటీవలే తన అభిమానులకు ప్రత్యేకంగా దసరా సినిమా గెటప్‌లో ఫొటోషూట్‌ సెషన్‌లో కూడా పాల్గొన్నాడు. ఈ చిత్రంలో కీర్తిసురేశ్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. దసరాలో సాయికుమార్, స‌ముద్రఖని, జ‌రీనా వ‌హ‌బ్ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

మాస్ ఎంట‌ర్ టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీని శ్రీ ల‌క్ష్మి వెంక‌టేశ్వర క్రియేష‌న్స్ బ్యాన‌ర్‌పై సుధాక‌ర్ చెరుకూరి నిర్మిస్తున్నారు. ద‌స‌రా చిత్రానికి సంతోష్ నారాయ‌ణ‌న్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. దసరా తెలుగు,తమిళం, కన్నడ, మలయాళం, హిందీ భాషల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. అభిమానుల కోసం (Nani fans meet)ముఖాముఖి ఏర్పాటు చేశాడు నాని. న్యూఇయర్‌ సందర్భంగా శౌర్యువ్‌ డైరెక్షన్‌లో 30వ సినిమాకు కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్‌ ఇచ్చాడు నాని .

Dear Cults…

Saw a leaked video of Shoot circulating virally, we request you to hold on few more days for update !

Gattiga isthammm Update 🔥#Dasara@NameisNani @KeerthyOfficial @SLVCinemasOffl @odela_srikanth @Music_Santhosh

— DasaraTheMovie (@DasaraTheMovie) January 8, 2023