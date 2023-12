Nani Meets Shivarajkumar Being Part Of Hi Nanna Promotions

Hi Nanna | శివరాజ్‌కుమార్‌తో నాని.. ట్రెండింగ్‌లో నయా స్టిల్స్‌

December 5, 2023 / 01:26 PM IST

Hi Nanna | టాలీవుడ్ మూవీ లవర్స్‌తోపాటు నాని అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రం హాయ్‌ నాన్న (Hi Nanna). శౌర్యువ్‌ (Shouryuv) (డెబ్యూ డైరెక్టర్‌) డైరెక్ట్‌ చేస్తున్న ఈ చిత్రంలో న్యాచురల్‌ స్టార్ నాని (Nani), మృణాళ్‌ ఠాకూర్ (Mrunal Thakur) హీరోహీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. నాని 30 (Nani 30)గా తెరకెక్కుతున్న హాయ్‌ నాన్న డిసెంబర్ 7న తెలుగు, తమిళం, మలయాళం, హిందీ, కన్నడ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. రిలీజ్‌ డేట్‌ దగ్గరపడుతున్న నేపథ్యంలో నాని అండ్‌ టీం ఇప్పటికే ప్రమోషన్స్‌ లో ఫుల్ బిజీగా ఉంది.

ఇప్పటికే అభిమానులతో AskNani సెషన్‌లో కూడా పాల్గొన్న నాని పలు ఆసక్తికర విషయాలను షేర్ చేసుకున్నాడు. పాన్ ఇండియా స్థాయిలో ప్రమోషనల్ యాక్టివిటీస్‌పై ఫోకస్ పెట్టాడు నాని. ఇందులో భాగంగానే కన్నడ స్టార్ హీరో శివరాజ్‌కుమార్‌ ఇంటికెళ్లాడు. ఈ ఇద్దరూ బ్రేక్ ఫాస్ట్‌ టైంలో హాయ్ నాన్న సినిమాలతోపాటు పలు విషయాలపై చర్చించారు. ఇప్పుడీ స్టిల్స్‌ నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి.

తండ్రీకూతుళ్ల అనుబంధం నేపథ్యంలో సాగనున్న ఈ మూవీలో బేబి కియారా ఖన్నా నాని కూతురుగా నటిస్తోంది. ఇప్పటికే హాయ్‌ నాన్న నుంచి లాంఛ్ చేసిన టైటిల్ గ్లింప్స్, టీజర్‌, సాంగ్స్‌ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాయి. ఈ మూవీ ఫస్ట్‌ సింగిల్‌ సమయమా సాంగ్ మిలియన్ల సంఖ్యలో వ్యూస్ రాబడుతూ.. మ్యూజిక్ లవర్స్‌ను ఫుల్ ఇంప్రెస్‌ చేస్తోంది. ఈ చిత్రానికి మలయాళం కంపోజర్‌, హృదయం ఫేం హేశమ్‌ అబ్దుల్‌ వహబ్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఈ మూవీని వైరా ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ బ్యానర్‌పై మోహన్‌ చెరుకూరి (CVM), డాక్టర్ విజేందర్‌ రెడ్డి తీగల, మూర్తి కేఎస్‌ తెరకెక్కిస్తున్నారు.

A Pair of Natural Powerhouses 🔥@NameIsNani, @NimmaShivanna and @Madhu_Bangarapp gather for a warm breakfast in Bangalore ❤️ A sight to behold 🤩#HiNanna pic.twitter.com/1W3Mo3yZSR — Vyra Entertainments (@VyraEnts) December 5, 2023

You wouldn’t want to miss the sweet and candid talk between Natural 🌟 @NameIsNani and @Mrunal0801 🤗

Check out the promo and stay tuned for the Part 1 interview release tomorrow! ❤️‍🔥🤩#HiNanna Releasing Worldwide on DEC 7th, 2023 💥#HiNannaOnDec7th #HiPapaOnDec7th #HiPapa… pic.twitter.com/bYroMsGIyw — Vyra Entertainments (@VyraEnts) October 29, 2023

