January 3, 2023 / 12:55 PM IST

Amigos Movie | నందమూరి లెగసీని కంటిన్యూ చేస్తున్న వారిలో కళ్యాణ్‌రామ్‌ ఒకడు. బాలయ్య, తారక్‌ల రేంజ్‌ కాకపోయినా.. పర్వాలేదనిపించే నటుడిగా ఇండస్ట్రీలో కొనసాగుతున్నాడు. ఎన్నో ఏళ్ళ తర్వాత ఇటీవలే బింబిసారతో మంచి కంబ్యాక్‌ ఇచ్చాడు. నటుడిగా ఈ సినిమాతో మరో మెట్టు ఎక్కాడు. అంతేకాకుండా బ్యాక్‌ టు బ్యాక్‌ డిజాస్టర్‌లతో పట్టు కోల్పోయిన తన మార్కెట్‌ను మళ్ళీ ఈ సినిమాతో పుంజుకునేలా చేశాడు. ప్రస్తుతం కళ్యాణ్‌ రామ్‌ చేతిలో మూడు ప్రతిష్ఠాత్మక ప్రాజెక్ట్‌లు ఉన్నాయి. అందులో అమిగోస్‌ ఒకటి. రాజేందర్‌ రెడ్డి దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమా షూటింగ్‌ పూర్తి చేసుకుని పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్‌ పనులను జరుపుకుంటుంది.

మైత్రీ సంస్థ నిర్మిస్తున్న ఈ సినిమా ఫిబ్రవరి 10న రిలీజ్‌ కానుంది. ఈ క్రమంలో చిత్రబృందం వరుస అప్‌డేట్‌లు ప్రకటిస్తూ సినిమాపై మంచి బజ్‌ క్రియేట్‌ చేస్తున్నారు. ఈ మూవీలో కళ్యాణ్‌రామ్‌ త్రిపాత్రాభినయం చేస్తున్నాడు. కాగా అందులో మొదటి రోల్‌కు సంబంధించిన పోస్టర్‌ను న్యూఇయర్‌ సందర్భంగా రిలీజ్‌ చేయగా.. తాజాగా రెండో రోల్‌కు సంబంధించిన పోస్టర్‌ను చిత్రబృందం రిలీజ్‌ చేసింది. ఫస్ట్‌ పోస్టర్‌లో వ్యాపర వేత్తగా సిద్ధార్థ్‌ పాత్రలో స్టైలిష్‌ లుక్‌లో కనిపించిన కళ్యాణ్‌రామ్‌.. సెకండ్‌ పోస్టర్‌లో సాఫ్ట్‌వేర్‌గా మంజునాథ్‌ పాత్రలో ఇన్నోసెంట్‌ లుక్‌తో కనిపిస్తున్నాడు. ఈ రెండు లుక్స్‌ సినిమాపై మంచి ఇంప్రెషన్‌ క్రియేట్‌ చేశాయి.

యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో కళ్యాణ్‌రామ్‌కు జోడీగా అశికా రంగనాథ్‌ హీరోయిన్‌గా నటిస్తుంది. జిబ్రాన్‌ సంగీత అందిస్తున్నాడు. సంక్రాంతి తర్వాత ఈ సినిమా ప్రమోషన్‌లు జోరుగా జరుపాలని మైత్రీ సంస్థ ప్లాన్‌ చేస్తుంది.

The Doppelganger 2 is here ❤️‍🔥

Introducing @NANDAMURIKALYAN as Manjunath, a software engineer from the exciting world of #Amigos 💥💥

Teaser coming soon 🔥

In cinemas on Feb 10, 2023 🔥@AshikaRanganath #RajendraReddy @GhibranOfficial @saregamasouth pic.twitter.com/gRjyKJs0WM

