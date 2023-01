Balakrishna | బాలకృష్ణ ఔదార్యం.. ఇంటర్‌ విద్యార్థినికి ఉచిత చికిత్స

January 16, 2023 / 03:33 PM IST

Nandamuri Balakrishna | నటసింహం నందమూరి బాలకృష్ణ రీల్‌లోనే కాదు రియల్‌ లైఫ్‌లోనూ హీరోనే అని నిరూపించుకున్నాడు. తాజాగా బాలయ్య ఓ క్యాన్సర్‌ పేషెంట్‌కు సహాయం చేసి గొప్ప మనసు చాటుకున్నాడు. అనంతపురం జిల్లాకు చెందిన ఇంటర్‌ అమ్మాయికి బోన్ క్యాన్సర్‌ ఉండటంతో ఆపరేషన్‌ కోసం రూ.10 లక్షలకు పైగా అవుతుందని డాక్టర్‌లు చెప్పారు. ఆ కుటుంబానికి అంత ఖర్చు చేసే స్తోమత లేదని తెలుసుకున్న బాలకృష్ణ, బసవతారకం ఆస్పత్రి ద్వారా ఆ విద్యార్థినికి ఉచితంగా చికిత్స అందిస్తున్నాడు.

ఈ విషయం తెలుసుకున్న బాలకృష్ణ అభిమానులు.. మా బాలయ్య బంగారం, జై బాలయ్య అంటూ కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు. ఇక బాలకృష్ణ నటించిన ‘వీరసింహా రెడ్డి’ సంక్రాంతి కానుకగా రిలీజై డివైడ్ టాక్‌ తెచ్చుకుంది. కానీ కలెక్షన్‌లలో మాత్రం జోరు చూపిస్తుంది. బాలకృష్ణ కెరీర్‌లో అత్యధిక ఓపెనింగ్స్ రాబట్టిన సినిమాగా రికార్డు సృష్టించింది. మూడు రోజుల్లోనే వంద కోట్ల గ్రాస్‌ సాధించి బాక్సాఫీస్‌ దగ్గర తన సత్తా ఏంటో నిరూపించాడు. సోమవారం కూడా ఈ సినిమా బుకింగ్స్ ఓ రేంజ్‌లో ఉన్నాయి. పోటీగా వాల్తేరు వీరయ్య, వారసుడు వంటి సినిమాలున్నా ఈ రేంజ్‌లో కలెక్షన్‌లు వస్తున్నాయంటే విశేషం అనే చెప్పాలి.

Inter student from Anantapur has bone cancer… The cost of the operation is more than ten lakhs…They could not afford it… Balayya came to know about it…

Immediately called and talked to her & the treatment has begun already.

Man with golden heart #NBK ❤️🙏 pic.twitter.com/Nh7wEn9hZI

— 𝐕𝐚𝐦𝐬𝐢𝐒𝐡𝐞𝐤𝐚𝐫 (@UrsVamsiShekar) January 15, 2023