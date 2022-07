July 7, 2022 / 04:53 PM IST

The Ghost Glimps Date | చాలా కాలం త‌ర్వాత ‘బంగార్రాజు’తో మంచి కంబ్యాక్ ఇచ్చాడు నాగార్జున‌. కొడుకు నాగ‌చైత‌న్య‌తో క‌లిసి న‌టించిన ఈ చిత్రం సంక్రాంతి కానుక‌గా విడుద‌లై ఈ ఏడాది మొద‌టి బ్లాక్‌బ‌స్ట‌ర్‌గా నిలిచింది. క‌మ‌ర్షియ‌ల్‌గా ఈ చిత్రం నాగార్జున‌కు మంచి బూస్ట‌ప్ ఇచ్చింది. ప్ర‌స్తుతం ఇదే జోష్‌తో ‘ది ఘోస్ట్’ చిత్రాన్ని చేస్తున్నాడు. ప్ర‌వీణ్ స‌త్తారు ద‌ర్శ‌క‌త్వంలో తెర‌కెక్కుతున్న ఈ సినిమా ప్ర‌స్తుతం షూటింగ్ జ‌రుపుకుంటుంది. ఈ చిత్రం అనౌన్స్ చేసిన‌ప్పటి నుండి సినిమాపై మంచి బ‌జ్ ఏర్ప‌డింది. గ‌తంలో విడుద‌లైన పోస్ట‌ర్ సినిమాపై విప‌రీత‌మైన క్యూరియాసిటీని పెంచింది. తాజాగా మేక‌ర్స్ బిగ్ అప్‌డేట్‌ను ప్ర‌క‌టించారు.

మేక‌ర్స్ తాజాగా ఈ చిత్రానికి సంబంధించిన గ్లింప్స్ రిలీజ్ డేట్‌ను ప్ర‌క‌టించారు. జూలై 9న ఈ సినిమా గ్లింప్స్‌ను విడుద‌ల చేయ‌నున్న‌ట్లు చిత్ర‌బృందం పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేసింది. ఈ పోస్ట‌ర్‌లో నాగార్జున చేతిలో క‌త్తి ప‌ట్టుకుని కోపంతో ర‌గిలిపోతున్నాడు. ఈ చిత్రంలో నాగ్‌ ఇంట‌ర్‌పోల్ ఆఫీస‌ర్‌గా క‌నిపించ‌నున్నాడు. సోనాల్ చౌహ‌న్ హీరోయిన్‌గా న‌టిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని శ్రీ వెంక‌టేశ్వ‌రా సినిమాస్ ఎల్ఎల్‌పి, నార్త్ స్టార్ ఎంట‌ర్టైన‌మెంట్స్ బ్యాన‌ర్‌ల‌పై సునీల్ నారంగ్‌, పుస్కురి రామ్‌మోహ‌న్ రావు, శ‌ర‌త్ మ‌రార్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. ఒక యాక్ష‌న్ ఎపిసోడ్ మినహా చిత్ర‌బృందం షూటింగ్ మొత్తం పూర్తి చేసుకుంది.

ALERT⚠️#TheGHOST is now geared up to give u all a spine chilling thrill with the FIRST VISUAL❤️‍🔥

Unleashing the #KILLINGMACHINE 🗡

on 09-07-22@iamnagarjuna @sonalchauhan7 @PraveenSattaru @AsianSuniel #NarayanDasNarang @puskurrammohan @sharrath_marar @SVCLLP @nseplofficial pic.twitter.com/3qEhBAtBFR

