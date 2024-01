Nagarjuna Naa Saami Ranga Ts Ap Collections Are Out Now

Naa Saami Ranga | సంక్రాంతి బరిలో దూసుకెళ్తున్న నా సామి రంగ.. తాజా కలెక్షన్లు ఇవే

Naa Saami Ranga | టాలీవుడ్‌ యాక్టర్‌ అక్కినేని నాగార్జున (Akkineni Nagarjuna) నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం నా సామి రంగ (Naa Saami Ranga). సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 14న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదలైన ఈ చిత్రం మంచి వసూళ్లతో దూసుకెళ్తోంది.

January 15, 2024 / 03:43 PM IST

Naa Saami Ranga | టాలీవుడ్‌ యాక్టర్‌ అక్కినేని నాగార్జున (Akkineni Nagarjuna) నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం నా సామి రంగ (Naa Saami Ranga). కొరియోగ్రాఫర్‌ విజయ్ బిన్ని డైరెక్ట్‌ చేసిన ఈ చిత్రంలో అమిగోస్ ఫేం ఆషికా రంగనాథ్‌ ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటించగా.. అల్లరి నరేశ్, రాజ్ తరుణ్‌ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. సంక్రాంతి కానుకగా జనవరి 14న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదలైన ఈ చిత్రం మంచి వసూళ్లతో దూసుకెళ్తోంది. నాగార్జునకు చాలా కాలం తర్వాత మళ్లీ సరైన హిట్టు పడ్డట్టేనని అప్‌డేట్స్‌ చెబుతున్నాయి.

తాజాగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నా సామి రంగ వసూళ్లు ఎలా ఉన్నాయో చూస్తే.. ఈ విషయం అర్థమవుతుంది. రెండు రాష్ట్రాల్లో నా సామి రంగ రూ.4.33 కోట్ల షేర్ రాబట్టింది. రానున్న రోజుల్లో ఈ కలెక్షన్లు మరింత మెరుగ్గా పెరుగనున్నట్టు ట్రేడ్‌ పండితులు అంచనా.

ఏపీ, తెలంగాణలో వసూళ్లు ప్రాంతాల వారీగా..

నైజాం:1.2 కోట్లు

సీడెడ్‌: రూ.85 లక్షలు,

గుంటూరు : రూ.47 లక్షలు

వైజాగ్‌ : రూ.50 లక్షలు

ఈస్ట్‌ : రూ.60 లక్షలు,

వెస్ట్‌ : రూ.౩౦ లక్షలు,

కృష్ణా: రూ.23 లక్షలు,

నెల్లూరు: రూ.18 లక్షలు

ఈ మూవీ డిజిటల్‌ స్ట్రీమింగ్ రైట్స్‌ను పాపులర్‌ డిజిటల్‌ ప్లాట్‌ఫాం డిస్నీ+హాట్ స్టార్‌ దక్కించుకుంది. పవన్‌ కుమార్ సమర్పణలో తెరకెక్కిన ఈ చిత్రానికి ప్రసన్నకుమార్‌ బెజవాడ కథ అందించాడు. ఈ చిత్రానికి ఆస్కార్స్ విన్నింగ్‌ మ్యూజిక్‌ కంపోజర్‌ ఎంఎం కీరవాణి సంగీతం అందించారు. శ్రీనివాసా సిల్వర్ స్క్రీన్ బ్యానర్‌పై శ్రీనివాసా చిట్టూరి తెరకెక్కించారు.

