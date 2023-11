Naga chaitanya | చైల్డ్‌ కేర్ సెంటర్‌ చిన్నారులతో నాగచైతన్య.. ఫొటోలు వైరల్

Nagachaitanya | ఈ ఏడాది కస్టడీ సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చాడు టాలీవుడ్ యాక్టర్ నాగచైతన్య (Nagachaitanya). ప్రస్తుతం చందూమొండేటి దర్శకత్వంలో NC23 (NC23)సినిమాతో బిజీగా ఉన్నాడు. చైతూ ఓ వైపు ప్రొఫెషనల్‌గా బిజీగా ఉంటూనే.. మరోవైపు వీలు దొరికిప్పుడల్లా సామాజిక సేవలో తన వంతు భాగస్వామ్యం అవుతుంటాడని తెలిసిందే.

November 16, 2023 / 08:05 PM IST

నాగచైతన్య హైదరాబాద్‌లోని St. Jude చైల్డ్‌ కేర్ సెంటర్‌కు వెళ్లాడు. అక్కడి చిన్నారులతో సరదాగా గేమ్స్‌ ఆడాడు. వారికి బహుమతులు అందించాడు. క్యాన్సర్‌తో పోరాడుతున్న చిన్నారులకు కావాల్సిన వస్తువులను అందించాడు. చైతూ రాకతో చైల్డ్‌ కేర్ సెంటర్ అంతా సందడిగా మారింది. క్యాన్సర్ బాధిత చిన్నారులతో యువ సామ్రాట్ క్వాలిటీ టైం స్పెండ్ చేసిన ఫొటోలు ఇప్పుడు నెట్టింట ట్రెండింగ్ అవుతున్నాయి.

ఫిషర్‌మెన్‌ స్టోరీ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో రాబోతున్న NC23ని పాపులర్ బ్యానర్‌ గీతాఆర్ట్స్‌పై తెరకెక్కిస్తోంది. విక్రమ్‌ కే కుమార్‌ (Vikram K Kumar) దర్శకత్వంలో చైతూ నటించిన వెబ్‌ ప్రాజెక్టు ధూత (Dhootha). ఈ మూవీ డిజిటల్ స్ట్రీమింగ్ అప్‌డేట్ బయటకు వచ్చింది. ధూత తెలుగు, హిందీ, తమిళం, మలయాళం, కన్నడ భాషల్లో అమెజాన్ ప్రైమ్‌లో డిసెంబర్‌ 1 స్ట్రీమింగ్ కానుందని ఇప్పటికే అప్‌డేట్ వచ్చింది.

చిన్నారులతో నాగచైతన్య సందడి..

At St Judes in Hyderabad, Yuvasamrat @chay_akkineni makes the kids grin 🤩✨️ A delightful Children’s Day to commemorate with happy children. The young cancer fighters received the supplies they needed from #NagaChaitanya and spent valuable time with them. pic.twitter.com/XelbRpjiHn — Tejaswi Sajja (@teju9666) November 16, 2023

అమెజాన్ ప్రైమ్‌లో..

ముంబై ఎయిర్‌పోర్టులో..

మత్స్యకారులతో ముఖాముఖి..