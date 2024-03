Naga Chaitanya Thandel Shoot Update Is Out Now

Thandel | నాగచైతన్య తండేల్‌ కోసం భారీ సెట్‌.. క్రేజీ అప్‌డేట్ వివరాలివే

Thandel | టాలీవుడ్‌ యాక్టర్ అక్కినేని నాగచైతన్య (Naga Chaitanya) నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం తండేల్‌ (Thandel).

March 6, 2024 / 05:44 PM IST

Thandel | టాలీవుడ్‌ యాక్టర్ అక్కినేని నాగచైతన్య (Naga Chaitanya) నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం తండేల్‌ (Thandel). చందూ మొండేటి డైరెక్షన్‌లో రొమాంటిక్‌ డ్రామా నేపథ్యంలో NC23గా వస్తున్న ఈ చిత్రంలో కోలీవుడ్ భామ సాయిపల్లవి (Sai Pallavi) ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది. మేకర్స్‌ ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన చేసిన తండేల్‌ ఫస్ట్‌ లుక్‌ పోస్టర్‌లో చైతూ మాస్ లుక్‌లో కనిపిస్తూ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తున్నాడు. మరోవైపు సాయిపల్లవి పోషిస్తున్న సత్య పాత్రను పరిచయం చేస్తూ.. రిలీజ్‌ చేసిన వీడియో ఇప్పటికే నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

తాజాగా తండేల్‌ కొత్త అప్‌డేట్ బయటకు వచ్చింది. ఇందులో చైతూ అనుకోకుండా పాకిస్థాన్‌ ప్రాదేశిక జలాల వెంబడి అరెస్టైన మత్య్సకారుడిగా కనిపించనున్నాడు. ఈ సీన్ల కోసం హైదరాబాద్‌లోని బీహెచ్‌ఈఎల్‌ ఏరియాలో భారీ పాకిస్థానీ జైలు సెట్‌ను వేస్తున్నట్టు ఫిలింనగర్‌ సర్కిల్ టాక్‌. రాబోయే కొన్ని రోజులపాటు ఈ సన్నివేశాలు షూట్‌ చేయనున్నారట. తాజా షెడ్యూల్‌తో కీలక సీన్ల చిత్రీకరణ పూర్తి కానుందట.

ఈ చిత్రంలో సాయిపల్లవి శ్రీకాకుళం అమ్మాయిగా కనిపించనుంది. శ్రీకాకుళం యాసలో పక్కా విలేజ్‌ గాళ్‌గా అలరించబోతున్నట్టు ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌. 2018లో గుజరాత్‌ జరిగిన వాస్తవ ఘటనల ఆధారంగా తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీ చైతూ కెరీర్‌లోనే అత్యధికంగా రూ.70 కోట్ల భారీ బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కుతుందని టాలీవుడ్ సర్కిల్ టాక్‌.

తండేల్‌కు అనిరుధ్‌ రవిచందర్‌ మ్యూజిక్‌, బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్ అందిస్తున్నాడు. టాప్‌ బ్యానర్‌ గీతాఆర్ట్స్‌పై అల్లు అరవింద్ సమర్పణలో బన్నీవాసు నిర్మిస్తున్నారు. నాగచైతన్య-చందూ మొండేటి కాంబోలో రాబోతున్న మూడో సినిమా కావడంతో అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి.

సాయిపల్లవి తండేల్‌ వీడియో..

నెట్టింట వైరల్ అవుతున్న షూటింగ్‌ స్పాట్ విజువల్స్‌..

మత్స్యకారులతో ముఖాముఖి..

