May 11, 2023 / 02:35 PM IST

Custody | అక్కినేని నాగచైత‌న్య (Naga Chaitanya) నటిస్తున్న యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ కస్టడీ (Custody). వెంకట్ ప్రభు (Venkat Prabhu) డైరెక్ట్‌ చేస్తున్నాడు. తెలుగు, త‌మిళ భాష‌ల్లో NC 22గా తెరకెక్కుతోన్న ఈ చిత్రం మే 12న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఇప్పటికే విడుదలైన గ్లింప్స్ వీడియో, టీజర్‌, ట్రైలర్‌ ఛేజింగ్, యాక్షన్ సన్నివేశాలతో సాగుతూ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తోంది.

కాగా కస్టడీలో కథానుగుణంగా వచ్చే అండర్‌ వాటర్‌ సీక్వెన్స్ మేకింగ్ వీడియోను మేకర్స్ విడుదల చేశారు. ఈ సీక్వెన్స్ కోసం చైతూ టీం ఎలా కష్టపడింతో తెలియాలంటే ఈ వీడియోపై ఓ లుక్కేయాల్సిందే. ఈ చిత్రంలో కృతిశెట్టి బంగార్రాజు తర్వాత మరోసారి నాగచైతన్యకు జోడీగా నటిస్తోంది. నాగచైత‌న్య ఈ చిత్రంలో శివ అనే పోలీసాఫీసర్‌గా కనిపించనున్నాడు.

కస్టడీ మూవీలో అరవింద్‌ స్వామి విలన్‌గా నటిస్తుండగా.. వెన్నెల కిశోర్‌, శరత్‌కుమార్‌, ప్రేమ్‌గీ అమ‌రేన్‌, సంప‌త్ రాజ్, ప్రియమణి కీల‌క పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. శ్రీనివాసా సిల్వర్ స్క్రీన్ బ్యాన‌ర్‌పై శ్రీనివాసా చిట్టూరి నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి. మ్యూజిక్‌ మ్యాస్ట్రో ఇళ‌య‌రాజా, యువ‌న్ శంక‌ర్ రాజా సంగీతం అందిస్తున్నారు.

అండర్‌ వాటర్‌ సీక్వెన్స్ మేకింగ్ వీడియో..

Witness the Efforts Behind the Making of Breathtaking Underwater Sequence for #Custody ❤️‍🔥

▶️ https://t.co/9Mz1Su8MKc

🎟️https://t.co/BfDOfwcxLf#CustodyOnMay12@chay_akkineni @vp_offl @realsarathkumar @thearvindswami @ilaiyaraaja @thisisysr @IamKrithiShetty @SS_Screens pic.twitter.com/R60cmPIsjn

— Srinivasaa Silver Screen (@SS_Screens) May 11, 2023