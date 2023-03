March 13, 2023 / 08:47 AM IST

Naatu Naatu Wins Win Oscar | ఎప్పుడెప్పుడా అని తెలుగు ప్రేక్షకులు కళ్లు కాయలు కాచేలా ఎదురు చూసిన క్షణం రానే వచ్చింది. ఒరిజినల్‌ సాంగ్‌ కేటగిరిలో ‘నాటు నాటు’ను ఆస్కార్‌ వరించింది. ఎమ్‌.ఎమ్‌ కీరవాణి, చంద్రబోస్‌ అవార్డులు అందుకున్నారు. ప్రపంచ వేదికపై తెలుగు సినీ కీర్తి పతాకం రెపరెపలాడింది. ఖండాంతరాలకు వ్యాపించిన తెలుగోడి ప్రతిభకు ఆస్కార్‌ పట్టం కట్టింది. దర్శక దిగ్గజం రాజమౌళి తెరకెక్కించిన ఈ సినిమాలో రామ్‌చరణ్‌, ఎన్టీఆర్‌ నటించారు.

వరల్డ్‌ వైడ్‌గా 81 పాటలు ఆస్కార్‌కు ఎంట్రీ ఇవ్వగా.. తుది జాబితాలో ఐదు పాటలు ఆస్కార్‌కు షార్ట్‌ లిస్ట్‌ అయ్యాయి. నాటు నాటు తో పాటు టెల్‌ ఇట్‌ లైక్‌ ఏ ఉమెన్‌ (అప్లాజ్‌), హోల్డ్‌ మై హ్యాండ్‌ (టాప్‌గన్‌:మావెరిక్‌), లిఫ్ట్‌ మీ అప్‌ (బ్లాక్‌ పాంథర్‌), దిస్‌ ఈజ్‌ లైఫ్‌ (ఎవ్రీథింగ్‌ ఎవ్రీవేర్ ఆల్‌ ఎట్‌ వన్స్‌) పాటలు ఆస్కార్‌కు పోటీ పడగా.. నాటు నాటు పాట ఆస్కార్‌ గెలిచి చరిత్ర సృష్టించింది.

'Naatu Naatu' from 'RRR' wins the Oscar for Best Original Song! #Oscars #Oscars95 pic.twitter.com/tLDCh6zwmn

— The Academy (@TheAcademy) March 13, 2023