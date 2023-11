Naa Saami Ranga | నాగార్జున నా సామి రంగ కోసం నాటు నాటు కాంబో రెడీ

November 14, 2023 / 03:27 PM IST

Naa Saami Ranga | టాలీవుడ్‌ హీరో అక్కినేని నాగార్జున (Akkineni Nagarjuna) కాంపౌండ్ నుంచి వస్తున్న తాజా ప్రాజెక్ట్‌ నా సామి రంగ (Naa Saami Ranga). విజయ్ బిన్ని దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. నా సామి రంగ టైటిల్‌, ఫస్ట్‌ లుక్‌, టైటిల్ గ్లింప్స్‌ వీడియో ఇప్పటికే నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తూ.. సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాయి.

తాజాగా మరో అప్‌డేట్‌ వచ్చింది. ప్రస్తుతం నా సామి రంగ మ్యూజిక్‌ సిట్టింగ్స్‌ కొనసాగుతున్నాయి. నాటు నాటు సాంగ్‌తో గ్లోబల్‌ బాక్సాఫీస్‌ను షేక్ చేసి.. ఆస్కార్స్ విన్నర్స్‌గా నిలిచిన మ్యూజిక్‌ కంపోజర్‌ ఎంఎం కీరవాణి, పాటల రచయిత చంద్రబోస్‌ ఈ సినిమా కోసం మళ్లీ కలిసి పనిచేయబోతున్నారు. ఈ ఇద్దరి కాంబోలో ఓ పాట రెడీ అవుతుందని సమాచారం. నాగార్జున, కీరవాణితో కలిసి దిగిన ఫొటోను చంద్రబోస్ షేర్ చేయగా.. నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. సెన్సేషనల్‌ ఆల్బమ్‌ గ్యారంటీ.. అంటూ ఈ చిత్రాన్ని 2024 సంక్రాంతి కానుకగా విడుదల చేస్తున్నట్టు తెలియజేశారు.

సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై నాగార్జునను ఇప్పటివరకు చూడని విధంగా మాస్ అవతార్‌లో సరికొత్తగా చూపించబోతున్నట్టు ఫస్ట్‌ లుక్‌తోనే క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు డైరెక్టర్‌. గతంలో సంక్రాంతి బరిలో నిలిచిన బంగార్రాజు మంచి హిట్‌గా నిలిచింది. ఇప్పుడు మరోసారి ఇదే సీజన్‌లో వస్తుండటంతో అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి. ఈ చిత్రాన్ని శ్రీనివాస సిల్వర్ స్క్రీన్‌ బ్యానర్‌పై శ్రీనివాసా చిట్టూరి నిర్మిస్తున్నారు.

గూస్‌ బంప్స్‌ తెప్పించే యాక్షన్‌ ఎపిసోడ్‌తో నా సామి రంగ షూటింగ్ షురూ అయిందని అప్‌డేట్స్ కూడా వచ్చేశాయి. ఈ సినిమాకు ఎంఎం కీరవాణి సంగీతం అందిస్తు్న్నాడు. పవన్‌ కుమార్ సమర్పణలో వస్తున్న ఈ చిత్రానికి ప్రసన్నకుమార్‌ బెజవాడ కథ అందిస్తున్నాడు. కొరియోగ్రాఫర్‌ విజయ్ బిన్ని నా సామి రంగ సినిమాతో డైరెక్టర్‌గా పరిచయం కాబోతుండటం విశేషం.

మ్యూజిక్‌ సిట్టింగ్స్‌..

నా సామిరంగా పాటల సందడి❤️‍🔥

KING @iamnagarjuna with the Academy Award Winning music Composer @mmkeeravaani & lyricist @boselyricist at #NaaSaamiRanga music sittings 🎶

A sensational album guaranteed 💥💥

WW Release on Sankranti 2024🤩@vijaybinni4U @KumarBezwada @srinivasaaoffl… pic.twitter.com/KiWz9DAlcC

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) November 14, 2023