Ghantadi krishna | దర్శకుడిగా మారిన టాలెంటెడ్‌ మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌.. వివరాలివే

March 28, 2023 / 06:00 PM IST

తమ సంగీతంతో మ్యూజిక్‌ లవర్స్‌ను అలరించే టాలెంటెడ్‌ సంగీత దర్శకులు తెలుగు ఇండస్ట్రీలో చాలా మందే ఉన్నారు. వారిలో ఒకరు ఘంటాడి కృష్ణ (Ghantadi krishna). ఈయన కంపోజ్‌ చేసిన 6 టీన్స్‌, సంపంగి, జానకి వెడ్స్‌ శ్రీరామ్‌ సినిమా పాటలు ఆల్‌టైమ్‌ ఫేవరేట్‌ హిట్ జాబితాలో ఉంటాయి. చాలా కాలంగా యాక్టివ్‌గా లేని ఘంటాడి కృష్ణ కొత్త సినిమాకు గ్రీన్ సిగ్నల్‌ ఇచ్చి వార్తల్లో నిలిచారు. అయితే ఘంటాడి కృష్ణ ఈ సారి మాత్రం మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌గా కాకుండా దర్శకుడిగా అదృష్టం పరీక్షించుకునేందుకు రెడీ అయ్యాడు.

ఈయన దర్శకత్వం వహిస్తున్న చిత్రానికి రిస్క్‌ (Risk) టైటిల్‌ ఫిక్స్ చేశారు. 2001లో వచ్చిన 6 టీన్స్‌కు ఇది సీక్వెల్ కావడం విశేషం. ఘంటాడి కృష్ణ ఈ చిత్రాన్ని డైరెక్ట్‌ చేయడమే కాకుండా..నిర్మాతగా కూడా వ్యవహరిస్తున్నారు. సందీప్‌ అశ్వ, సన్యా ఠాకూర్‌ లీడ్ రోల్స్‌లో నటిస్తున్న ఈ చిత్రం త్వరలో తెలుగు, తమిళం, హిందీ, కన్నడ భాషల్లో విడుదల కానుంది. జీకే మిరాకిల్స్‌ (GK Miracles) బ్యానర్‌పై నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి ఘంటాడి కృష్ణ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

2001లో జీ నాగేశ్వర్‌ రెడ్డి (డెబ్యూ) దర్శకత్వంలో రోహిత్‌, రుతిక కాంబినేషన్‌లో యూత్‌ఫుల్ ఎంటర్‌టైనర్ 6 టీన్స్‌. రెండు దశాబ్దాల తర్వాత ఈ సినిమాకు కొనసాగింపుగా వస్తుందంటే.. నయా ట్రెండ్‌కు తగ్గట్టుగా ఎలాంటి స్టోరీని సిల్వర్ స్క్రీన్‌పై చూపించబోతున్నాడన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది. లాంగ్‌ గ్యాప్ తర్వాత డైరెక్టర్‌గా ఎంట్రీ ఇస్తున్న ఘంటాడి కృష్ణకు ఈ సినిమా మంచి సక్సెస్ అందించాలని కోరుకుంటున్నారు సినీ జనాలు.

Vibe with this feel good Melody #SogasukeSoku from #Risk 🎶

A melodies first single from the film #RISK is on your way.

Promo on 22nd March!

Gantadi Krishna’s Musical 🎶 @KrishnaGantadi @SandeepAshwa@adityamusic @RAMBABUVARMA#gkmiracles #sandeepashwa #adityamusic #rambabuvarmalanka pic.twitter.com/gGn19sKwkq

— sandeep ashwa (@SandeepAshwa) March 21, 2023