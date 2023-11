Mrunal Thakur | మృణాళ్‌ఠాకూర్‌ నవ్వుకు దాసోహమవ్వాల్సిందే.. ట్రెండింగ్‌లో వీడియోలు

Mrunal Thakur | సోషల్ మీడియాలో తళుక్కుమంటూ నెట్టింట హల్ చల్‌ చేసే భామల్లో టాప్‌లో ఉంటుంది మృణాళ్‌ఠాకూర్‌ (Mrunal Thakur‌). ఈ మరాఠీ భామకు సంబంధించిన బీటీఎస్‌ వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో హల్ చల్ చేస్తున్నాయి.

November 7, 2023 / 04:15 PM IST

ఇప్పటికే మృణాళ్‌ఠాకూర్‌కు సంబంధించిన బీటీఎస్‌ వీడియోలు సోషల్ మీడియాలో హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. తాజాగా మృణాళ్‌ఠాకూర్‌ ముంబై ఎయిర్‌పోర్టులో కంప్లీట్ బ్లాక్ డ్రెస్‌లో మెరిసిపోతూ కెమెరా కండ్లన్నీ తనవైపునకు తిప్పుకుంది. క్యూట్‌ క్యూట్‌గా నవ్వుతూ అందరిని కండ్లు పక్కకు తిప్పుకోనీయకుండా చేస్తోంది. బ్లాక్ కాస్ట్యూమ్స్‌లో మెరిసిపోతున్న విజువల్స్‌ ఇప్పుడు నెట్టింట టాక్ ఆఫ్‌ ది ఇండస్ట్రీగా నిలుస్తున్నాయి.

మృణాళ్‌ ఠాకూర్ ప్రస్తుతం కామెడీ డ్రామా నేపథ్యంలో వస్తోన్నAankh Micholiలో నటిస్తోంది. ఈ చిత్రంలో పరేశ్‌ రావల్‌, అభిమన్యు దస్సానీ ఇతర ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. నవంబర్‌ 3న గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. మృణాళ్‌ ఠాకూర్హిందీలో మరో రెండు సినిమాలు చేస్తోంది. ఈ భామ తెలుగులో నానితో కలిసి హాయ్‌ నాన్న, విజయ్‌ దేవరకొండ నటిస్తోన్న ఫ్యామిలీ స్టార్‌లో నటిస్తోంది.

బ్లాక్ డ్రెస్‌లో మెరిసిపోతూ ఇలా..

Mrunal Thakur Wows In Black, Looks Shocked As She Poses For Paps At Mumbai Airport | Viral Video

.#mrunalthakur #paparazzi #allblack #bollywood pic.twitter.com/8F3Rok3PCd — screenbox (@ScreenBoxIndia) November 7, 2023

బీటీఎస్‌ వీడియోపై ఓ లుక్కేయండి మరి..

M R U N A L T H A K U R..!#MrunalThakur pic.twitter.com/7auDLUEqgp — मराठी मुलगी (@marathifemale) October 30, 2023

హాయ్ నాన్న ప్రమోషన్స్‌లో ఇలా..

You wouldn’t want to miss the sweet and candid talk between Natural 🌟 @NameIsNani and @Mrunal0801 🤗

Check out the promo and stay tuned for the Part 1 interview release tomorrow! ❤️‍🔥🤩#HiNanna Releasing Worldwide on DEC 7th, 2023 💥#HiNannaOnDec7th #HiPapaOnDec7th #HiPapa… pic.twitter.com/bYroMsGIyw — Vyra Entertainments (@VyraEnts) October 29, 2023

బ్లాక్ ఔట్‌ఫిట్‌లో ..

It’s always fascinating to get s glimpse of Mrunal Thakur🥹 as she’s snapped at the location shoot💥#mrunalthakur pic.twitter.com/3cKkRRhgF1 — Viral Bhayani (@viralbhayani77) October 16, 2023

బ్లూ డ్రెస్‌లో ..