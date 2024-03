March 4, 2024 / 03:56 PM IST

Mr Bachchan Movie | టాలీవుడ్ స్టార్‌ కథానాయకుడు రవితేజ, దర్శకుడు హరీశ్‌ శంకర్‌ కాంబోలో వస్తున్న తాజా చిత్రం ‘మిస్టర్‌ బచ్చన్‌’. ‘నామ్‌ తో సునా హోగా’ అనేది ఈ సినిమా ట్యాగ్‌లైన్‌. పీపుల్‌ మీడియా ఫ్యాక్టరీ బ్యానర్‌పై టీజీ విశ్వప్రసాద్‌ నిర్మిస్తున్నారు. భాగ్యశ్రీ బోర్సే హీరోయిన్‌గా నటిస్తోంది. ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన టైటిల్‌ పోస్టర్‌లో రవితేజ తన ఫేవరేట్ లెజెండరీ యాక్టర్‌ అమితాబ్‌ పోజ్‌లో కనిపిస్తూ మూవీ లవర్స్‌ను ఇంప్రెస్ చేస్తున్నాడు.

ఈ సినిమాలో టాలీవుడ్ క‌మెడియ‌న్ స‌త్య కీలక పాత్రలో నటిస్తున్న విష‌యం తెలిసిందే. అయితే నేడు స‌త్య పుట్టిన‌రోజు ఈ సంద‌ర్భంగా స‌త్య‌కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూ.. మూవీ టీమ్ ఒక స్పెషల్ పోస్టర్ ని విడుదల చేసింది. ఈ చిత్రానికి మిక్కీ జే మేయర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

Team #MrBachchan wishes the supremely talented #Satya a very Happy Birthday ❤️‍🔥

He will tickle your funny bone like never before 😆#MassReunion

Mass Maharaaj @RaviTeja_offl @harish2you @vishwaprasadtg @peoplemediafcy @TSeries @PanoramaMovies @vivekkuchibotla @KumarMangat… pic.twitter.com/UkqGWD6wFV

— People Media Factory (@peoplemediafcy) March 4, 2024