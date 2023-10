October 3, 2023 / 08:07 PM IST

MAD | టాలీవుడ్ స్టార్ యాక్టర్ జూనియర్ ఎన్టీఆర్‌ బావమరిది నార్నే నితిన్ వన్‌ ఆఫ్ ది లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోన్న యూత్‌ఫుల్ కాలేజ్ డ్రామా మ్యాడ్‌ ( MAD). కళ్యాణ్ శంకర్ డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ చిత్రం 2023 అక్టోబర్ 6న థియేటర్‌లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఇవాళ మ్యాడ్ ట్రైలర్‌ను తారక్ లాంఛ్ చేయగా.. మంచి స్పందన రాబట్టుకుంటోంది.

రిలీజ్ డేట్ దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో మరో ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్ నెట్టింట హల్‌ చల్ చేస్తూ.. సినిమాపై సూపర్ బజ్ క్రియేట్ చేస్తోంది. ఈ మూవీ ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ను రేపు హైదరాబాద్‌లోని జేఆర్‌సీ కన్వెన్షన్ సెంటర్‌లో నిర్వహించనున్నారు. ఈవెంట్‌కు మాలీవుడ్ స్టార్ హీరో దుల్కర్ సల్మాన్‌ హాజరు కానున్నాడు. ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ న్యూ లుక్‌ ఒకటి విడుదల చేశారు మేకర్స్‌.

ఈ చిత్రంలో సంగీత్ శోభన్, రామ్, శ్రీ గౌరీ ప్రియా రెడ్డి, అననతిక సనీల్‌కుమార్, గోపికా ఉద్యన్‌ లీడ్ రోల్స్‌లో నటిస్తున్నారు. ఈ మూవీని సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్, ఫార్చూన్ ఫోర్ సినిమా బ్యానర్‌లపై హారిక సూర్యదేవర, సాయి సౌజన్య ఈ చిత్రాన్ని నిర్మించారు. ఈ యూత్ ఫుల్ ఎంటర్‌టైనర్‌కు భీమ్స్ సిసిరోలియో సంగీతం అందించారు.

ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ అప్‌డేట్..

Our Lucky Baskhar @dulQuer is going to grace the grand pre-release event of #MAD on OCT 4th at JRC Convention Film Nagar, HYD! 🤩🥳#MADTrailer – https://t.co/VfkNYspA7H

In cinemas #MADon6thOctober 😎@kalyanshankar23 @vamsi84 #HarikaSuryadevara #SaiSoujanya @NarneNithiin… pic.twitter.com/IoJW6Dio3O

— Fortune Four Cinemas (@Fortune4Cinemas) October 3, 2023