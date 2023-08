August 28, 2023 / 03:23 PM IST

Balakrishna Son | నందమూరి బాలకృష్ణ వారసుడు మోక్షజ్ఞ తేజ ఎంట్రీ గురించి సర్వాత్రా ఆసక్తి నెలకొంది. ఎలాంటి కథతో వస్తున్నాడు? ఏ దర్శకుడితో సినిమా చేస్తున్నాడు? అనే ప్రశ్నలు ప్రతీ నందమూరి అభిమానుల మదిల్లో మెదులుతున్నాయి. ఇక ఈ మధ్య మోక్షజ్ఞ తండ్రి బాలయ్య సినిమా సెట్స్‌ను తెగ చుట్టేస్తున్నాడు. వీరసింహా రెడ్డి టైమ్‌లో మోక్షజ్ఞ పలు సార్లు సెట్స్‌లో సందడి చేశాడు. అదే టైమ్‌లో మోక్షజ్ఞ భారీ కాయాన్ని చూసి అందరూ విమర్శలు చేశారు. అయితే నెలల గ్యాప్‌లోనే సన్నగా మారి హాలీవుడ్‌ హీరోలా ఆ మధ్య కనిపించాడు. ఆ లుక్‌ చూసి ఆశ్చర్యపోని ప్రేక్షకుడు లేడు. ఇక ఇటీవలే నందమూరి ఫ్యామిలీ ఫంక్షన్‌లోనూ మోక్షజ్ఞను చూసి బాలయ్య ఫ్యాన్స్‌ మురిసిపోయారు. అన్నలు కళ్యాణ్‌రామ్‌, తారక్‌లతో కలిసి సందడి చేసిన ఫోటోలు నెట్టింట ట్రెండింగ్‌లోకి వచ్చేసాయి.

ఇక ఇది ఉంటే తాజాగా మోక్షజ్ఞ మరోసారి ట్రెండ్ అవుతున్నాడు. లెటెస్ట్‌గా మోక్షజ్ఞ బాలయ్య నటిస్తున్న భగవతంత్‌ కేసరి షూటింగ్‌లో సందడి చేశాడు. శ్రీలీలతో కబుర్లు పెడుతున్న ఫోటోలు నెట్టింట తెగ వైరల్‌ అవుతున్నాయి. అంతేకాకుండా పక్కనే చేతులు కట్టుకుని నిల్చున్న అనీల్‌ను ట్యాగ్ చేస్తూ వీళ్లద్దరి కాంబోలో సినిమా సెట్‌ చేయండంటూ కామెంట్స్‌ చేస్తున్నారు. బ్లాక్‌ కలర్ షేడ్స్‌ పెట్టుకుని సెట్స్‌లో సందడి చేశాడు. దసరా టార్గెట్‌గా విడుదల కాబోతున్న భగవంత్‌ కేసరిలో శ్రీలీల కీలకపాత్ర చేస్తుంది. అనీల్ రావిపూడి ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే రిలీజైన పోస్టర్‌లు, గ్లింప్స్‌ నందమూరి అభిమానుల్లో వీర లెవల్లో అంచనాలు క్రియేట్‌ చేశాయి. కాజల్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్న ఈ సినిమాను షైన్ స్క్రీన్‌ సంస్థ నిర్మిస్తుంది.

Nandamuri Asalaina Varasudu Young Tiger #Mokshagna at #BhagavanthKesari Sets.

Also His Debut confirmed with Gopichand Malineni and Sreeleela 💥💥 pic.twitter.com/7BWqdJ4bEM

— Ujjwal Reddy (@HumanTsunaME) August 28, 2023