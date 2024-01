Mirna Menon As Manga Naa Saami Ranga New Look Is Out Now

Naa Saami Ranga | మా అంజిగాడి ప్రాణం ఎవరో తెలుసా..? నాగార్జున నా సామి రంగ నయా లుక్‌

Naa Saami Ranga | టాలీవుడ్‌ యాక్టర్‌ అక్కినేని నాగార్జున (Akkineni Nagarjuna) కాంపౌండ్ నుంచి వస్తున్న తాజా చిత్రం నా సామి రంగ (Naa Saami Ranga). జనవరి 14న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదలవుతున్న నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా మరో పాత్రను పరిచయం చేశారు.

Naa Saami Ranga | టాలీవుడ్‌ యాక్టర్‌ అక్కినేని నాగార్జున (Akkineni Nagarjuna) కాంపౌండ్ నుంచి వస్తున్న తాజా చిత్రం నా సామి రంగ (Naa Saami Ranga). విజయ్ బిన్ని డైరెక్ట్ చేస్తు్న్నాడు. అమిగోస్ ఫేం ఆషికా రంగనాథ్‌ ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తుండగా.. అల్లరి నరేశ్, రాజ్ తరుణ్‌ కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు. మేకర్స్‌ ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన నా సామి రంగ టైటిల్‌, ఫస్ట్‌ లుక్‌, టైటిల్ గ్లింప్స్‌ వీడియో నెట్టింట హల్ చల్‌ చేస్తున్నాయి. జనవరి 14న థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదలవుతున్న నేపథ్యంలో ప్రమోషన్స్‌లో భాగంగా మరో పాత్రను పరిచయం చేశారు.

అల్లరి నరేశ్ ఇందులో అంజిగాడు పాత్రలో నటిస్తున్నాడని తెలిసిందే. అంజిగాడు గ్లింప్స్ కూడా నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. కాగా ఇప్పుడు అంజిగాడి ప్రాణం ఎవరో తెలియజేస్తూ.. మిర్ణామీనన్‌ లుక్‌ విడుదల చేశారు. మిర్ణామీనన్‌ ఈ మూవీలో మంగ పాత్రలో కనిపించనుంది. నెత్తిన మల్లెపూలు, చేతిలో సద్దిమూటతో పొలంలో నుంచి నడుచుకుంటూ వెళ్తున్న లుక్‌ ఇప్పుడు నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

నా సామి రంగ ట్రైలర్‌ను జనవరి 9న విడుదల చేసేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నారని తెలిసిందే‌. ఈ మూవీ డిజిటల్‌ స్ట్రీమింగ్ రైట్స్‌ను పాపులర్‌ ఓటీటీ ప్లాట్‌ఫాం డిస్నీ+హాట్ స్టార్‌ దక్కించుకుంది. ఇప్పటికే నా సామి రంగ టైటిల్‌ ట్రాక్‌ మ్యూజిక్‌ లవర్స్‌ను ఇంప్రెస్ చేస్తోంది. ఈ సాంగ్‌కు డైరెక్టర్ విజయ్‌ బిన్ని అండ్ టీం డ్యాన్స్ చేసిన వీడియోను శ్రీనివాస సిల్వర్ స్క్రీన్‌ బ్యానర్‌ షేర్ చేయగా.. నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. పవన్‌ కుమార్ సమర్పణలో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రానికి ప్రసన్నకుమార్‌ బెజవాడ కథ అందిస్తున్నాడు.

ఈ చిత్రంలో ఆషికా రంగనాథ్‌ అచ్చ తెలుగు అమ్మాయిలా లంగావోణిలో వరలక్ష్మిగా అలరించబోతుంది. మరోవైపు అల్లరి నరేశ్ పోషిస్తున్న అంజిగాడు పాత్ర గ్లింప్స్ వీడియోను షేర్ చేయగా.. అంజిగాడు వచ్చేహెడు సూసారా… సూసెయ్యండి… సూసెయ్యండి.. లేదంటే మాటోచ్చేత్తాది… అంటూ సాగే డైలాగ్స్‌ మూవీ లవర్స్‌ను ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఈ చిత్రానికి ఆస్కార్స్ విన్నింగ్‌ మ్యూజిక్‌ కంపోజర్‌ ఎంఎం కీరవాణి సంగీతం అందిస్తుండగా.. శ్రీనివాసా చిట్టూరి తెరకెక్కిస్తున్నారు.

