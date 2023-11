Vijayakanth | విజయకాంత్‌ ఆరోగ్య పరిస్థితిపై డాక్టర్లు ఏమన్నారంటే..?

November 29, 2023 / 03:55 PM IST

Vijayakanth | పాపులర్ తమిళ నటుడు విజయకాంత్‌ (Vijayakanth) అస్వస్థతతో చెన్నైలోని ఓ ప్రైవేట్‌ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారని తెలిసిందే. డీఎండీకే చీఫ్‌ విజయకాంత్‌ దగ్గు, జలుబు, గొంతునొప్పి కారణంగా సాధారణ వైద్య పరీక్షల నిమిత్తం నవంబర్ 18న ఆస్పత్రిలో చేరారని పార్టీ వర్గాలు ఇప్పటికే వెల్లడించాయి. అయితే విజయకాంత్‌ ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా లేదంటూ వార్తలు బయటకు వచ్చాయి. 10 రోజుల నుంచి ఆస్పత్రిలోనే చికిత్స పొందుతున్నారు.

తాజాగా చెన్నైలోని మయత్‌ ఆస్పత్రి (MIOT International Hospital) యాజమాన్యం ఆయన ఆరోగ్యపరిస్థితిపై క్లారిటీ ఇచ్చింది. విజయకాంత్‌ ఆరోగ్యం ఆందోళనకరంగా ఉందని కొన్ని మాధ్యమాల్లో వార్తలు ఊపందుకోగా.. ఆస్పత్రి యాజమాన్యం క్లారిటీ ఇచ్చింది. విజయ కాంత్‌ ఆరోగ్యం మెరుగుపడ్డదని తెలిపారు. నిన్నటి వరకు ఆయన ఆరోగ్యంగా ఉన్నారని, అయితే 24 గంటల నుంచి ఆరోగ్యం నిలకడగా లేకపోవడంతో.. పల్మనరీ చికిత్స కొనసాగుతుందని తెలిపారు. డాక్టర్ల సూచనల ప్రకారం విజయకాంత్‌ మరో 14 రోజులు ఆస్పత్రిలో ఉంటారని, త్వరలోనే ఆయన ఆరోగ్యంగా తిరిగొస్తారని ఆశిస్తున్నామని వైద్యులు పేర్కొన్నారు.

Get Well Soon Captain #Vijayakanth pic.twitter.com/PyRvTOsOIj

— Karthik Ravivarma (@Karthikravivarm) November 29, 2023