80s actors | అలనాటి తారకు చిరు ముద్దు.. వీడియో వైరల్‌..!

November 24, 2022 / 01:45 PM IST

80s actors | ఇటీవలే 80స్‌ తారలంతా (80s actors) ఒక్క చోట సందడి చేసిన విషయం తెలిసిందే. ఈవెంట్‌లో యాక్టర్లంతా సరదా సమయాన్ని ఆస్వాదించారు. ఇందుకు సంబంధించిన ఫొటోలు వీడియోలు ఇప్పటికే నెట్టింట చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. వేడుకలో భాగంగా అప్పటి అగ్రకథానాయిక రాధ ‘సజ్‌నా హై ముజే’ అనే హిందీ పాటకు కాలు కదిపి అందరినీ ఆకట్టుకున్నారు. ఇందకు సంబంధించిన వీడియోను ఆమె ట్విట్టర్‌ ద్వారా షేర్‌ చేసి ఆనందం వ్యక్తం చేశారు. రాధ చేసిన డ్యాన్స్‌కు చిరంజీవి, వెంకటేశ్‌ సైతం ఫిదా అయ్యారు. డ్యాన్స్‌ మధ్యలో వెంకటేశ్‌ వెళ్లి రాధ మెడలో ఏదో హారం వేయగా.. చిరు ఆమెకు ముద్దుపెట్టి ఆలింగనం చేసుకున్నారు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్‌ అవుతోంది.

ముంబైలో నటీనటులందరూ పదకొండోసారి (11వ రీయూనియన్‌ ) గెట్‌ టు గెదరైన విషయం తెలిసిందే. స్టార్ హీరోలు చిరంజీవి, వెంకటేశ్‌, అనిల్ కపూర్‌, అర్జున్‌తోపాటు నరేశ్‌, అనుపమ్‌ ఖేర్‌, జాకీ ష్రాఫ్‌, భానుచందర్‌, భాగ్యరాజ్‌, శరత్‌ కుమార్‌, శోభన, రాధ, రేవతి, ఊర్మిళ, సుహాసిని, సుమలత, రమ్యకృష్ణ, రాజ్‌కుమార్‌ సేతుపతి, ఖుష్బూ సుందర్, పూనమ్ ధిల్లాన్‌తోపాటు పలువురు నటీనటులు ఈవెంట్‌కు హాజరై సందడిగా గడిపారు.

Throwback to the 80’s reunion.

Felt so happy to dance to the steps to one of my favourite songs. More than that I loved the support & love

my dear colleagues Chiranjeevi, Venkatesh , Jackie Shroff, Poonam Dhillion, Swapna , Saritha akka & all others have showered on me 🥰🥰 pic.twitter.com/6e5ZbikEfN

— Radha Nair (@ActressRadha) November 22, 2022