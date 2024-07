July 4, 2024 / 01:18 PM IST

Megastar Chiranjeevi | పద్మవిభూషణ్, మెగాస్టార్ చిరంజీవి (Megastar Chiranjeevi) ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్న లేటెస్ట్ మూవీ ‘విశ్వంభర’. పాన్ ఇండియా స్థాయిలో సోషియో ఫాంటసీ చిత్రంగా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాకు బింబిసార’ ఫేమ్ వశిష్ట దర్శకత్వం వ‌హిస్తుండ‌గా.. కోలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ త్రిష క‌థానాయిక‌గా న‌టిస్తుంది. ప్ర‌స్తుతం ఈ సినిమా శ‌ర‌వేగంగా షూటింగ్ జరుపుకుంటున్న విష‌యం తెలిసిందే. అయితే ఈ సినిమాకు సంబంధించి మేక‌ర్స్ ఒక క్రేజీ అప్‌డేట్‌ను పంచుకున్నారు మేక‌ర్స్.

ఈ సినిమాకు సంబంధించి డ‌బ్బింగ్ కార్య‌క్ర‌మాలు ప్రారంభ‌మైన‌ట్లు మేక‌ర్స్ వెల్ల‌డించారు. ఈ విష‌యాన్ని ద‌ర్శ‌కుడు వశిష్ట సోష‌ల్ మీడియా వేదిక‌గా వెల్ల‌డించాడు. భారీ బ‌డ్జెట్‌తో తెర‌కెక్కుతున్న ఈ చిత్రంలో చిరంజీవి హ‌నుమంతుడి భ‌క్తుడిగా క‌నిపించ‌నున్నాడు. యాక్షన్ సీక్వెన్స్‌లు కూడా అదిరిపోయేలా ఉండబోతున్నాయి. ఈ సినిమాలో ప్ర‌తినాయ‌కుడిగా బాలీవుడ్ న‌టుడు కునాల్ క‌పూర్(Kunal Kapoor) న‌టించ‌బోతున్నాడు. యూవీ క్రియేషన్స్‌ బ్యానర్‌పై వంశీ, ప్రమోద్ విక్రమ్‌ తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రానికి ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ ఫేం లెజెండరీ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ ఎంఎం కీరవాణి బ్యాక్‌ గ్రౌండ్‌ స్కోర్‌, సంగీతం అందిస్తున్నారు. ఈ చిత్రం 2025 జనవరి 10న విడుదల కానుంది.

— UV Creations (@UV_Creations) July 4, 2024