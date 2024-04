Megastar Chiranjeevi | నేను చేయలేనిది తేజ సజ్జా చేసి చూపించాడు : మెగాస్టార్ చిరంజీవి

April 13, 2024 / 11:08 AM IST

Hanuman Movie | టాలీవుడ్ లేటెస్ట్ సెన్సేషన్ ప్రశాంత్‌వర్మ (Prashanth Varma) దర్శకత్వంలో వ‌చ్చిన తాజా చిత్రం ‘హనుమాన్‌’. తేజ సజ్జా కథానాయకుడిగా న‌టించిన ఈ చిత్రం 2024 సంక్రాంతి కానుక‌గా ప్రేక్ష‌కుల ముందుకు వ‌చ్చి బాక్సాఫీస్ బ్లాక్ బ‌స్ట‌ర్ అందుకున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఈ చిత్రం వ‌ర‌ల్డ్‌వైడ్‌గా రూ.300 కోట్ల వ‌ర‌కు వ‌సూళ్లను రాబ‌ట్టింది. ఇక ఈ సినిమాకు సీక్వెల్‌గా ‘జై హనుమాన్‌’ (Jai Hanuman) కూడా రానుంది. అయితే తాజాగా ఈ సినిమాపై ఇందులో హీరోగా న‌టించిన తేజ సజ్జాపై మెగాస్టార్ చిరంజీవి ప్ర‌శంస‌ల వ‌ర్షం కురిపించాడు.

ప్ర‌ముఖ ఆంగ్ల పాత్రికేయుడు రాజీవ్ మసంద్ రీసెంట్‌గా చిరుతో ఒక చిట్ చాట్ నిర్వహించాడు. ఈ ఇంట‌ర్వ్యూలో మీకు అవ‌కాశం వ‌స్తే.. ఎలాంటి సినిమాలో న‌టిస్తారు అని రాజీవ్ చిరుని అడుగుతాడు. దీనికి చిరు సమాధానమిస్తూ.. దానికి సమాధానం చెప్పేముందు నేను ఒక విషయం చెబుతాను. అక్కడ రెడ్ జాకెట్ వేసుకుని కూర్చున్న వ్యక్తి (తేజ సజ్జ) హనుమాన్ అనే సినిమా తీశాడు. తన కెరీర్ ఒక బాలనటుడిగా నా సినిమాతో స్టార్ట్ చేశాడు. ఇది జరిగి 25 ఇయర్స్ అవుతుంది. తరువాత నాతో కలిసి ఇంద్ర సినిమా కూడా చేశాడు. తనకు ఫిలిం ఇండస్ట్రీలో ఎటువంటి బ్యాక్ గ్రౌండ్ లేదు. నా సినిమాలు చూసేవాడు. నన్ను ఫాలో అయ్యేవాడు. అలాగే తాను తిరిగి పెద్దగా అయ్యాడు. ఇప్పుడు హనుమాన్ అనే సినిమాలో నటించాడు. నాకు ఆంజనేయుడి పాత్రతో సినిమా చేయాలనీ ఎప్పటినుంచో ఉండింది. కానీ తేజ సజ్జ ఈ సినిమా చేశాక నేను చాలా సంతృప్తి చెందాను. ఎందుకంటే తనని నేను వేరుగా చూడలేదు. అతను నా ప్రయాణంలో ఒక భాగం. తనని తాను నిరూపించుకున్నాడు. ఇప్పుడు ఇండియా మొత్తం అతడిని మెచ్చుకుంటుంది. ఇది నిజంగానే ప్రశంస‌నీయం అంటూ చిరు చెప్పుకోచ్చాడు. ప్ర‌స్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్‌గా మారింది.

More than elated to hear Padma Vibhushan @KChiruTweets garu’s dream film to act is #HanuMan 😍

These words imparted more responsibility on my shoulders and I’ll forever cherish these words from the Mighty Mega 🌟

I couldn’t control my tears watching this video! I can only… pic.twitter.com/g8gCy0ekqf

— Prasanth Varma (@PrasanthVarma) April 13, 2024