Masooda | హారర్‌ డ్రామా మసూద విడుదల తేదీ ఫైనల్‌

November 9, 2022 / 05:28 PM IST

తిరువీర్‌, కావ్య కాంబినేషన్‌లో వస్తున్న సినిమా ‘మసూద’. స్వధర్మ్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ బ్యానర్‌పై రాహుల్‌ యాదవ్‌ నక్కా ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కిస్తున్నారు. హారర్‌ డ్రామా కథ నేపథ్యంలో వస్తున్న ఈ చిత్రానికి డెబ్యూ డైరెక్టర్‌ సాయికిరణ్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. శ్రీ వెంకటేశ్వర్‌ క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై దిల్ రాజు విడుదల చేస్తున్నారు.

కాగా ఈ సినిమా విడుదల తేదీపై మేకర్స్ క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఈ హార్రర్‌ డ్రామా నవంబర్‌ 18న థియేటర్లలోకి వస్తుందని ప్రకటించారు. పలాస 1978, జార్జిరెడ్డి సినిమాలతో నటుడిగా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్నాడు తిరువీర్‌. గంగోత్రి సినిమాలో బాలనటిగా మెరిసిన కావ్య కల్యాణ్ రామ్‌ ఈ సినిమాతో హీరోయిన్‌గా ఎంట్రీ ఇస్తుండటం విశేషం.

ఏజెంట్‌ సాయి శ్రీనివాస ఆత్రేయ, మళ్లీ రావా సినిమాల తర్వాత స్వధర్మ్‌ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్‌ బ్యానర్‌ నుంచి వస్తున్న ప్రాజెక్ట్ కావడంతో ఈ చిత్రంపై అంచనాలు బాగానే ఉన్నాయి. ఇప్పటికే విడుదలైన టీజర్‌ సినిమాపై అంచనాలు పెంచేస్తుంది.

The Scare has a NEW DATE 🗓️#MASOODA – Horror Drama, coming to theatres on Nov 18th! ✅

A @SVC_official (#DilRaju) Release!#MasoodaOnNov18th 🔥@RahulYadavNakka #SaiKiran @Swadharm_Ent @SonyMusicSouth @IamThiruveeR @KavyaKalyanram @sangithakrish @Bandhavisri @prashanthvihari pic.twitter.com/PxI0uVPcJH

— BA Raju's Team (@baraju_SuperHit) November 9, 2022