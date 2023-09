September 4, 2023 / 04:01 PM IST

Mangalavaaram | ఆర్‌ఎక్స్‌ 100 ఫేం కాంబినేష‌న్ అజయ్ భూపతి (Ajay Bhupathi), పాయల్‌ రాజ్‌పుత్‌ (Payal Rajput) కాంబినేష‌న్‌లో వ‌స్తున్నచిత్రం మంగళవారం (Mangalavaaram). ఫీ మేల్ ఓరియెంటెడ్‌ సబ్జెక్ట్‌తో హార్రర్ కామెడీ జోనర్‌లో వ‌స్తోన్న ఈ మూవీలో పాయల్‌ రాజ్‌పుత్ మెయిన్ లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన మంగళవారం టైటిల్‌, కాన్సెప్ట్‌ పోస్టర్లు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తూ.. సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతూ.. అంచ‌నాలు భారీగా పెంచేస్తున్నాయి.

ఈ సినిమా ఇంట్రెస్టింగ్ అప్‌డేట్‌తో అంద‌రి అటెన్ష‌న్‌ను త‌న‌వైపున‌కు తిప్పుకుంటోంది. తాజా అప్‌డేట్ ప్ర‌కారం మంగ‌ళ‌వారం ఓవ‌ర్సీస్ రైట్స్ ను సౌత‌ర్న్ స్టార్ ఇంట‌ర్నేష‌న‌ల్ ద‌క్కించుకుంది. మంగ‌ళ‌వారం రైట్స్ భారీ మొత్తంలో రూ.1.53 కోట్లు ప‌లికిన‌ట్టు ఫిలింన‌గ‌ర్ స‌ర్కిల్ స‌మాచారం. సినిమాకు ఈ స్థాయిలో పాపులారిటీ రావ‌డం ప‌ట్ల ఏ క్రియేటివ్‌ వర్క్స్‌, ముద్ర మీడియా వర్క్స్‌ బ్యానర్లు సూప‌ర్ ఎక్జ‌యిటింగ్‌గా ఉన్నాయ‌ట‌.

ఇప్ప‌టికే విడుద‌ల చేసిన టీజ‌ర్ సూప‌ర్ బిజినెస్ చేయ‌డంలో కీ రోల్ పోషించగా.. ట్రైల‌ర్ లాంఛ్ చేస్తే మ‌రింత ఎక్జ‌యిట్‌మెంట్ ఉండ‌బోతుంద‌నేది ప‌క్కా. మంగళవారం తెలుగు, తమిళం, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఈ చిత్రాన్ని అజ‌య్ భూప‌తి హోం బ్యాన‌ర్‌ ఏ క్రియేటివ్‌ వర్క్స్‌, ముద్ర మీడియా వర్క్స్‌ బ్యానర్లు సంయుక్తంగా తెరకెక్కిస్తున్నాయి. ఈ చిత్రానికి కాంతార ఫేం అజనీశ్‌ లోక్‌నాథ్‌ సంగీతం అందిస్తుండటంతో భారీ అంచనాలు నెల‌కొన్నాయి.

మరోవైపు ఈ మూవీ నుంచి విడుద‌ల చేసిన గణగణ మోగాలిరా (Ganagana Mogalira) ఫుల్ లిరికల్ వీడియో సాంగ్ మహాలక్ష్మమ్మ జాతర నేపథ్యంలో అగ్రెసివ్‌గా సాగుతూ.. గూస్ బంప్స్ తెప్పిస్తోంది. ఈ పాట సినిమాకే హైలెట్‌గా నిలువబోతుందనడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదని లిరికల్ వీడియో సాంగ్ విజువల్స్‌తో తెలిసిపోతుంది.

అజయ్‌ భూపతి డైరెక్ట్ చేసిన రెండో సినిమా మహాసముద్రం భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలై.. బాక్సాఫీస్ వద్ద ఫ్లాప్‌ టాక్ మూటగట్టుకుంది. ఈ సారి ఎలాగైనా సూపర్ హిట్టు కొట్టడం ఖాయమని ఇప్పటివరకు విడుదల చేసిన రషెస్‌ చెబుతున్నాయి. ఈ చిత్రంలో నందితా శ్వేత, దివ్య పిళ్లై, అజ్మల్, రవీంద్ర విజయ్, కృష్ణ చైతన్య, అజయ్ ఘోష్ ఇతర కీలక పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.

గణగణ మోగాలిరా ఫుల్ లిరికల్ వీడియో సాంగ్‌..

షూటింగ్ అప్‌డేట్..

It’s a WRAP for 99 Days of shoot loaded with never-before visuals in #Mangalavaaram 💥https://t.co/K7IbaWerDk

Hold your breath! Goosebumps loading🔥#Chevvaikizhamai #Chovvazhcha @DirAjayBhupathi @starlingpayal @AJANEESHB @MudhraMediaWrks @ACreativeWorks_ #SwathiGunupati… pic.twitter.com/EI5LO9xfuz

— BA Raju’s Team (@baraju_SuperHit) June 13, 2023