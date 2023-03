Manchu Manoj | నిజం కోసం పోరాడి చావడానికైనా సిద్ధమే.. మంచు మనోజ్‌ ట్వీట్ వైరల్‌

March 25, 2023 / 04:10 PM IST

Manchu Manoj Tweets | టాలీవుడ్‌ సినిమా ఒక పుస్తకం అయితే, అందులో మోహన్‌బాబు పేజీ కచ్చితంగా ఉంటుంది. నటుడిగా, నిర్మాతగా ఎన్నో సినిమాలతో ప్రేక్షకులను అలరించాడు. ఇక ఆయన వారసులుగా మంచు విష్ణు, మంచు మనోజ్‌ ఇండస్ట్రీలో మంచి గుర్తింపే సంపాదించుకున్నారు. అయితే గతకొంత కాలంగా ఈ అన్నదమ్ములిద్దరూ గొడవలు పడుతున్నట్లు పలు వార్తలు వస్తున్నాయి. వాటిపై వీరిద్దరూ స్పందించకపోవడంతో అవి నిజమనే చాలా మంది అభిప్రాయపడ్డారు. అయితే తాజాగా మనోజ్‌ పోస్ట్‌ చేసిన వీడియోతో వీళ్లద్దరి మధ్య గొడవలు నిజంగానే ఉన్నాయని క్లారిటీ వచ్చింది.

ఆ వీడియోను మోహన్‌బాబు వెంటనే డిలీట్‌ చేయించాడు. కానీ అప్పటికే సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయిపోయింది. మనోజ్‌ అనుచరుడు సారథిపై విష్ణు చేయిచేసుకోవడం, దాంతో పాటుగా ఇండ్లలోకి వచ్చి మా వాళ్లను, బంధువులను ఇలా కొడుతుంటారండి. ఇదీ ఇక్కడి పరిస్థితి అంటూ మనోజ్‌ వీడియోలో చెప్పుకురావడం పెద్ద సంచలనమే రేపింది. దీనిపై ఇటీవలే విష్ణు స్పందించి.. ఇవి అన్నదమ్ములు మధ్య ఉండే చిన్న చిన్న తగాదాలే అంటూ చెప్పుకొచ్చాడు. కాగా తాజాగా మంచు మనోజ్‌ సోషల్‌ మీడియాలో ఆసక్తికర ట్వీట్స్‌ చేశాడు. ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్స్‌ నెట్టింట తెగ వైరల్‌ అవుతున్నాయి.

‘కళ్ల ముందు జరుగుతున్న తప్పులను చూసి చూడనట్టు వదిలేయడం కన్నా నిజం కోసం పోరాడి చావడానికైనా సిద్ధమే’, ‘క్రియేటివిటీకి నెగెటివిటీయే శత్రువు’ అంటూ రెండు కోట్‌లను షేర్‌ చేస్తూ ‘మీరు బ్రతకండి, ఇతరులను కూడా బ్రతకనివ్వండి’ అంటూ ట్విట్టర్‌లో రాసుకొచ్చాడు. ప్రస్తుతం ఈ ట్వీట్స్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్నాయి. ఇక గతకొంత కాలంగా సినిమాలకు దూరంగా ఉంటున్న మనోజ్‌ ఇటీవలే వాట్‌ ది ఫిష్ అనే సినిమాను అనౌన్స్‌ చేశాడు.

ఇక ఇటీవలే మనోజ్‌ భూమా మౌనికా రెడ్డిని ఘనంగా రెండో వివాహం చేసుకున్నాడు. ఈ వివాహం మోహన్‌బాబుకు, విష్ణుకు అస్సలు ఇష్టం లేదని.. అందుకే మనోజ్‌ వివాహం సోదరి మంచు లక్ష్మి తన నివాసంలోనే అంతా తానై దగ్గరుండి జరిపించిందంటూ ప్రచారం జరిగింది. వివాహ వేడుకలో కూడా మంచు విష్ణు దంపతులు అంటీముట్టనట్టు కనిపించారు. ఈ పరిణామంతో మంచు కుటుంబంలో విభేదాలు ఉన్నట్లు అంతా మాట్లాడుకున్నారు. ఇక నిన్నటి వీడియోతో అది నిజమే అని క్లారిటీ వచ్చేసింది.

Live and let live 🙏🏼❤️ Love you all with all my heart. #ManchuManoj pic.twitter.com/ypecRuZwLG

— Manoj Manchu🙏🏻❤️ (@HeroManoj1) March 25, 2023