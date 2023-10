Manchu Lakshmi | స్వలింగ వివాహాలకు సుప్రీం నో.. గుండె పగిలిందన్న మంచు లక్ష్మి

October 19, 2023 / 01:14 PM IST

Manchu Lakshmi | స్వలింగ సంపర్కుల వివాహాలకు చట్టబద్ధత కల్పించే అధికారం కోర్టులకు లేదని సుప్రీంకోర్టు ప్రకటించిన విష‌యం తెలిసిందే. స్పెషల్‌ మ్యారేజ్‌ యాక్ట్‌ ప్రకారం స్వలింగ వివాహాలకు చట్టబద్ధత కల్పించాలా? వద్దా? అనేది నిర్ణయించాల్సింది పార్లమెంటు మాత్రమేనని తేల్చిచెప్పింది. దేశమంతా ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న ‘స్వలింగ వివాహాల చట్టబద్ధత’పై ప్రధాన న్యాయమూర్తి నేతృత్వంలోని ఐదుగురు సభ్యుల రాజ్యాంగ ధర్మాసనం మంగళవారం తీర్పు వెలువరించింది.

అయితే ఈ తీర్పుపై పలువురు సినీ సెలబ్రిటీలు అసంతృప్తిని వ్యక్తం చేస్తున్నారు. తాజాగా ఇదే అంశంపై

టాలీవుడ్ నటి మంచు లక్ష్మి ట్విట్ట‌ర్ వేదిక‌గా స్పందిస్తూ సంచ‌ల‌న వ్యాఖ్య‌లు చేసింది. ”స్వలింగ సంపర్కుల వివాహాన్ని చట్టబద్ధం చేయడానికి నిరాకరించిన సుప్రీంకోర్టు తీర్పుపై నిరాశతో తన గుండె పగిలిపోయిందని తెలిపింది. అన్ని రకాల ప్రేమలను స్వీకరించి.. మిగతా ప్రపంచానికి ప్రేమ గురించి బోధించే మన దేశానికి ఇది నిజంగా అవమానం. ఇతర దేశాల్లో స్వలింగ సంపర్కులు స్వేచ్ఛగా బ్రతుకుతున్నారు… మన దేశంలో వీరి వివాహాలను అంగీకరించలేమా?” అని మంచు లక్ష్మి ట్విట్ చేసింది. ప్ర‌స్తుతం ఈ పోస్ట్ వైర‌ల్‌గా మారింది.

My heart is broken as I write with such disappointment over the Supreme Court’s verdict refusing to legalize same-sex marriage. It is a true shame for a country that has embraced all forms of love and taught the rest of the world about love, yet has been denied this in its own…

— Manchu Lakshmi Prasanna (@LakshmiManchu) October 18, 2023