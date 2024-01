January 6, 2024 / 12:44 PM IST

Devara Movie | టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో జూనియర్ ఎన్టీఆర్ చేస్తున్న తాజా చిత్రం ‘దేవర’(Devara). కొరటాల శివ (Koratala Shiva) ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తుండ‌గా.. శ్రీదేవి గార‌ల‌ప‌ట్టి జాన్వీకపూర్ (Janvi kapoor) ‘దేవర’తో తెలుగు ఇండ‌స్ట్రీకి పరిచయం అవుతుంది. సైఫ్ అలీఖాన్ విలన్‌గా న‌టిస్తున్నాడు. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి తార‌క్ లుక్‌తో పాటు సైఫ్ అలీఖాన్, జాన్వీకపూర్ ఫ‌స్ట్ లుక్ పోస్ట‌ర్‌ల‌ను రిలీజ్ చేయ‌గా.. ప్రేక్ష‌కుల‌ను ఆక‌ట్టుకున్నాయి. ఇక సంక్రాంతి కానుక‌గా జ‌న‌వ‌రి 08న సినిమా నుంచి గ్లింప్స్ విడుద‌ల చేయ‌నున్నారు మేక‌ర్స్.

ఇదిలా ఉంటే తాజాగా ఈ సినిమా ఆడియో హ‌క్కులు భారీ ధ‌ర‌కు అమ్ముడ‌య్యాయి. ప్ర‌ముఖ మ్యూజిక్‌ సంస్థ టీ సిరీస్ దేవ‌ర ఆడియో హ‌క్కుల‌ను భారీ ధ‌ర‌కు కొనుగోలు చేసింది. అయితే ఎంత ధ‌ర‌కు అమ్ముడైన‌ విష‌యం మాత్రం మేక‌ర్స్ వెల్ల‌డించ‌లేదు. ఇక ఈ సినిమాకు త‌మిళ స్టార్ మ్యూజిక్ డైరెక్ట‌ర్ అనిరుధ్ రవిచంద‌ర్ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

