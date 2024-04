April 10, 2024 / 08:14 PM IST

Mammootty | పాన్ ఇండియా స్టార్ హీరో, మాలీవుడ్‌ మెగాస్టార్ మమ్ముట్టి (Mammootty) వరుస సినిమాలను లైన్‌లో పెట్టాడని తెలిసిందే. ఈ స్టార్ హీరో నటిస్తున్న చిత్రాల్లో ఒకటి టర్బో (Turbo). ఇప్పటికే టర్బో సినిమా ఫస్ట్‌ లుక్‌ విడుదల చేసి టాక్ ఆఫ్ ది ఇండస్ట్రీగా నిలుస్తున్నాడు మమ్ముట్టి. షార్ట్‌ హెయిర్‌, కోరమీసాలతో ఉన్న మమ్ముట్టి బ్లాక్ షర్ట్‌, తెలుపు లుంగీలో ఊరమాస్‌ లుక్‌లో కనిపిస్తూ అభిమానులను ఫుల్ ఖుషీ చేస్తున్నాడు.

ఈ మోస్ట్ అఎవెయిటెడ్ సినిమా నుంచి ఏప్రిల్‌ 14న అదిరిపోయే అప్‌డేట్ అందిస్తున్నట్టు మేకర్స్ తెలియజేశారు. ఇంతకీ ఆ రోజున విడుదల తేదీపై క్లారిటీ ఇస్తారా..? లేదంటే ట్రైలర్‌ వార్త ఏమైనా షేర్ చేస్తారా..? అనేది తెలియాల్సి ఉంది. టర్బో లుక్‌ చూసిన అభిమానులు తమ ఫేవరేట్‌ హీరో నుంచి చాలా కాలానికి పక్కా మాస్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌ వస్తోందని ఆనందంలో ఎగిరి గంతేస్తున్నారు. వైశాక్ ఫిల్మ్‌ బ్యానర్‌పై వస్తోన్న ఈ చిత్రానికి మిధున్‌ మాన్యుయెల్ థామస్‌ తెరకెక్కిస్తున్నారు.

Dropping The Much Awaited #Turbo Update on April 14 , 2024 ✨🔥 @mammukka @TurboTheFilm @DQsWayfarerFilm @SamadTruth #Mammootty pic.twitter.com/jytL5XxgUL

ఊరమాస్‌గా TURBO లుక్‌..

Presenting the First Look Poster of @TurboTheFilm Directed by Vysakh , Written by Midhun Manuel Thomas & Produced by @MKampanyOffl #TurboFirstLook pic.twitter.com/4LeNl4KGYg

— Mammootty (@mammukka) November 26, 2023