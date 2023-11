Mammootty | మమ్ముట్టి బజూక నుంచి సెకండ్ లుక్‌.. స్టైలిష్‌ పోస్టర్ అదిరిందంతే

November 12, 2023 / 09:21 PM IST

Mammootty | పాన్ ఇండియా స్టార్ హీరో మలయాళ మెగాస్టార్ మమ్ముట్టి (Mammootty) వరుస సినిమాలను లైన్‌లో పెట్టాడని తెలిసిందే.. ఈ స్టార్ హీరో గేమ్‌ థ్రిల్లర్‌గా తెరకెక్కుతున్న బజూక (Bazooka)లో నటిస్తున్నాడు. డీనో డెన్నిస్‌ కథనందిస్తూ డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ చిత్రం షూటింగ్‌ దశలో ఉంది. ఫస్ట్‌ లుక్‌ సోషల్ మీడియాలో హల్ చల్ చేస్తుండగా.. దీపావళి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ.. సెకండ్ లుక్‌ను షేర్ చేశారు. బ్లాక్ గాగుల్స్ పెట్టుకున్న మమ్ముట్టి గడ్డంతో స్టైలిష్ లుక్‌లో ఉన్న పోస్టర్ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

బజూక చిత్రంలో గౌతమ్ వాసుదేవ్‌ మీనన్‌, టామ్‌ షైన్‌ ఛాకో, సుమిత్‌ నావల్‌, సిద్దార్ధ్‌ భరతన్‌ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. హై బడ్జెట్‌తో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని థియేటర్‌ ఆఫ్ డ్రీమ్స్‌ అండ్‌ సరిగమ బ్యానర్లపై డోల్విన్‌ కురియాకోస్ జిన్‌ వీ అబ్రహాం, విక్రం మెహ్రా, సిద్దార్థ్‌ ఆనంద్ కుమార్‌ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ చిత్రానికి మిధున్‌ ముకుందన్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు. ఈ చిత్రం స్టైలిష్‌గా ఉండబోతున్నట్టు ఇప్పటికే విడుదలైన లుక్‌తో తెలిసిపోతుంది.

మమ్ముట్టి మరోవైపు హార్రర్ థ్రిల్లర్‌ జోనర్‌లో సినిమా చేస్తున్నాడు. భ్రమయుగం (Bramayugam) టైటిల్‌తో వస్తోన్న ఈ చిత్రానికి రాహుల్‌ శశీంద్రన్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. Night Shift Studios, Y Not Studio బ్యానర్లపై తెరకెక్కిస్తున్న ఈ మూవీ నుంచి విడుదల చేసిన ఫస్ట్ లుక్‌లో డార్క్‌ షేడ్స్‌లో ఉన్న ఇల్లు కనిపిస్తుండగా.. దాని ముందు ఓ వ్యక్తి చేతిలో కాగడాను పట్టుకుని ఉన్నాడు.

ఈ లుక్‌ సినిమాపై అంచనాలు పెంచుతోంది. మమ్ముట్టి మరో మూడు మలయాళ సినిమాలు కూడా చేస్తున్నాడు. వీటిలో ఒకటి షూటింగ్ పూర్తి చేసుకోగా.. మరొకటి పోస్ట్ ప్రొడక్షన్ దశలో, ఇంకొకటి చిత్రీకరణ దశలో ఉన్నాయి.

మమ్ముట్టి బజూక సెకండ్ లుక్‌..

#Bazooka unveils its Second Look.

Coming in February 2024.

Get ready for an exhilarating game thriller movie starring #Mammootty ! #DeenoDennis |#GayathiriIyer |#GauthamVasudevMenon |#BabuAntony |#ShineTomChacko#MidhunMukundan pic.twitter.com/dzWFyVOvva

— Goldwin Sharon (@GoldwinSharon) November 12, 2023