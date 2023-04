Mama Mascheendra Movie | సుధీర్‌ బాబు సినిమాకు సూపర్‌ స్టార్‌ మహేష్‌ సపోర్ట్‌

April 21, 2023 / 12:15 PM IST

Mama Mascheendra Movie Teaser | బోలెడంత టాలెంట్, చక్కటి రూపం, మహేష్‌బాబు వంటి స్టార్ సపోర్ట్‌ ఉన్నా సుధీర్‌ బాబు కమర్షియల్‌ హీరోగా గుర్తింపు తెచ్చుకోలేకపోతున్నాడు. కెరీర్‌ బిగెనింగ్‌ నుండి వినూత్న సినిమాలు చేస్తున్నా ఎందుకో సుధీర్‌కు రావాల్సిన గుర్తింపు రావడం లేదు. ‘సమ్మోహనం’ సినిమాతో మంచి క్రేజ్‌ తెచ్చుకున్న సుధీర్‌.. ఈ క్రేజ్‌ను కాపాడుకోవడానికి ప్రతీ సినిమాకు తన బెస్ట్‌ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. కానీ టైమ్‌ బాలేకో, అదృష్టం లేకో సుధీర్‌ సినిమాలు వరుసగా ఫ్లాపుల బాట పడుతున్నాయి. ఈ ఏడాది రిలీజైన హంట్‌ సుధీర్‌ కెరీర్‌లో అతిపెద్ద డిజాస్టర్‌గా మిగిలింది. ప్రస్తుతం ఆయన ఆశలన్నీ మామా మశ్చీంద్రా సినిమాపైనే ఉన్నాయి.

ప్రముఖ కమెడియన్‌ హర్షవర్ధన్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమా షూటింగ్‌ చివరి దశలో ఉంది. ఇప్పటికే రిలీజైన పోస్టర్‌లు సినిమాపై ఎక్కడలేని అంచనాలు క్రియేట్‌ చేశాయి. ముఖ్యంగా లడ్డుబాబులా ఉన్న సుధీర్‌ లుక్‌ సినిమాపై ఉత్కంఠ రేకెత్తిస్తుంది. ఇక ఈ సినిమా టీజర్‌ను శనివారం ఉదయం రిలీజ్‌ చేస్తున్నట్లు ఇటీవలే చిత్రబృందం ప్రకటించింది. కాగా తాజాగా మేకర్స్‌ మరో క్రేజీ అప్‌డేట్‌ను ప్రకటించారు. ఈ సినిమా టీజర్‌ను మహేష్‌బాబు రిలీజ్‌ చేయనున్నట్లు వెల్లడించారు. ఇక ఇప్పటివరకు సినిమాకున్న క్రేజ్ డబుల్‌ అయ్యే అవకాశం ఎంతైనా ఉంది.

కామెడీ యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో సుధీర్ బాబుకు జోడీగా ఈషా రెబ్బా, మృనాళిని రవి నటిస్తున్నారు. శ్రీవెంకటేశ్వరా సినిమాస్‌ ఎల్‌ఎల్‌పీ బ్యానర్‌పై సునీల్‌ నారంగ్‌, పుస్కుర్ రామ్‌ మోహన్‌ రావు సంయుక్తంగా ఈ సినిమాను నిర్మిస్తున్నారు. చైతన్య భరద్వాజ్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

The ‘Reigning Superstar’ @urstrulyMahesh to launch the FREAKY & Entertaining TEASER of #MaamaMascheendra 🤟🏻🤩

Be Ready to get Amazed 💥

TOMORROW @ 10:33 AM ⏰@isudheerbabu @HARSHAzoomout @YoursEesha @mirnaliniravi @chaitanmusic @SVCLLP #SrishtiCelluloids @adityamusic pic.twitter.com/WJx5fpo8pf

— Sree Venkateswara Cinemas LLP (@SVCLLP) April 21, 2023