Malavika Mohanan Birthday Special Thangalaan Look On Her Goes Viral

Malavika Mohanan | మాళవిక మోహనన్‌ సోయగానికి నెటిజన్లు ఫిదా.. బర్త్‌ డే విషెస్‌తో తంగలాన్‌ లుక్‌

Malavika Mohanan | సోషల్ మీడియాను షేక్ చేసే భామల జాబితాలో టాప్‌ ప్లేస్‌లో ఉంటుంది మలబార్ సోయగం మాళవిక మోహనన్‌ (Malavika Mohanan)‌. విజయ్‌ నటించిన మాస్టర్‌ సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు హాయ్ చెప్పిన మాళవిక మోహనన్ పుట్టినరోజు (Birthday) నేడు.

August 4, 2023 / 03:33 PM IST

Malavika Mohanan | మంత్రముగ్దులను చేసే అందం, క్యూట్‌ క్యూట్‌ ఎక్స్‌ప్రెషన్స్‌తో సోషల్ మీడియాను షేక్ చేసే భామలు ఇండస్ట్రీలో చాలా మందే ఉన్నారు. ఈ జాబితాలో టాప్‌ ప్లేస్‌లో ఉంటుంది మలబార్ సోయగం మాళవిక మోహనన్‌ (Malavika Mohanan)‌. పొట్టి డ్రెస్‌లో, చీరకట్టులో, ట్రెండీ కాస్ట్యూమ్స్‌లో.. ఇలా ఏ లుక్‌లోనైనా అందరినీ ఇంప్రెస్‌ చేయాలంటే మాళవిక తర్వాతే ఎవరైనా అని ఆమె సోషల్ మీడియా ఫాలోయింగ్‌ చూస్తే తెలిసిపోతుంది. విజయ్‌ నటించిన మాస్టర్‌ సినిమాతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు హాయ్ చెప్పింది.

తమిళం, మలయాళం, హిందీతోపాటు తెలుగులో సూపర్ క్రేజ్ సంపాదించుకున్న మాళవిక మోహనన్‌ నెట్టింట పోస్ట్‌ పెట్టిందంటే చాలు.. నెటిజన్లు నిద్రపోవడం కష్టమే. ఎప్పటికప్పుడూ మెస్మిరైజింగ్‌ లుక్‌తో మెరిసిపోతూ.. అందరినీ ఫిదా చేస్తున్న మాళవిక మోహనన్ పుట్టినరోజు (Birthday) నేడు. ఈ సందర్భంగా నెటిజన్లు, మూవీ లవర్స్‌, ఫాలోవర్లు, అభిమానులు మలబార్‌ భామకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. సోషల్ మీడియా క్వీన్‌, అందాల మల్లు కుట్టీకి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు అంటూ ఫొటోలు, వీడియోలను షేర్ చేస్తున్నారు నెటిజన్లు.

బర్త్‌ డే విషెస్‌ అందిస్తూ తంగలాన్ నుంచి మాళవికా మోహనన్‌ లుక్‌ (Thangalaan Look) విడుదల చేశారు. మాళవిక ఇదివరకెన్నడూ చూడని విధంగా డీగ్లామరైజ్‌డ్‌గా కనిపించబోతున్నట్టు స్టన్నింగ్ స్టిల్‌తో క్లారిటీ ఇచ్చేశాడు డైరెక్టర్ పా రంజిత్‌‌.

మాళవికా మోహనన్‌ తంగలాన్ లుక్‌..

మాళవికా మోహనన్‌కు నెటిజన్ల విషెస్‌ ఇలా..