December 27, 2023 / 05:01 PM IST

Malaikottai Vaaliban | బ్యాక్ టు బ్యాక్ సినిమాలతో అభిమానులకు ఊపిరాడకుండా చేస్తున్నాడు మలయాళ స్టార్ హీరో మోహన్‌ లాల్‌ (Mohanlal). ఇప్ప‌టికే ఈ లలెట్ట‌న్ న‌టించిన ‘నేరు'(Neru) చిత్రం విడుద‌లై బాక్సాఫీస్ వ‌ద్ద దూసుకుపోతున్న విష‌యం తెలిసిందే. ఈ సినిమా సక్సెస్‌తో మ‌రో ప్రాజెక్ట్‌ను శ‌ర‌వేగంగా పూర్తి చేస్తున్నాడు. మోహన్‌ లాల్ ప్ర‌ధాన పాత్ర‌లో న‌టిస్తున్న తాజా చిత్రం మలైకోటై వాలిబన్ (Malaikottai Valiban). లిజో జోష్‌ పెల్లిస్సెరీ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. పీరియాడిక్ డ్రామా నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీ జనవరి 25న మలయాళం, తెలుగు, తమిళం, కన్నడ మరియు హిందీ భాషల్లో విడుదల కానుంది.

ఈ సంద‌ర్భంగా సినిమా నుంచి ఇప్ప‌టికే ఫ‌స్ట్ లుక్‌తో పాటు టీజ‌ర్ విడుద‌ల చేయ‌గా.. మంచి రెస్పాన్స్ వ‌చ్చింది. ఇక విడుద‌ల తేదీ ద‌గ్గ‌ర పడుతుండ‌టంతో చిత్ర యూనిట్ ప్ర‌మోష‌న్స్ వేగం పెంచింది. ఇందులో భాగంగా మూవీ నుంచి కొత్త పోస్ట‌ర్‌ను విడుద‌ల చేసింది. ఈ పోస్టర్‌లో మోహన్ లాల్ ఆరుపదుల వయసులో ఉన్న యుద్ధ వీరుడిగా (Warrior) కనిపిస్తూ పోరాటానికి సిద్ధమవుతున్నట్లు చూపిస్తుంది.

#MalaikottaiVaaliban Official Posters Are Just Stunning 💥💥 More To Come !!#Mohanlal @Mohanlal pic.twitter.com/0NE59aJnDq

— Vamsi Kaka (@vamsikaka) December 27, 2023