December 25, 2023 / 06:42 PM IST

Guntur Kaaram | టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో మహేశ్‌బాబు (Mahesh Babu) అభిమానులు ఎక్జయిటింగ్‌గా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రం గుంటూరు కారం (Guntur kaaram). త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్‌ (Trivikram Srinivas) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. ఎస్‌ఎస్‌ఎంబీ 28 (SSMB 28)గా తెరకెక్కుతున్న ఈ మూవీలో పెండ్లి సందD ఫేం శ్రీలీల ఫీ మేల్ లీడ్‌ రోల్‌ పోషిస్తోంది. గుంటూరు కారం 2024 జనవరి 12న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదల కానుంది. ఇప్పటికే లొకేషన్‌ నుంచి విడుదల చేసిన స్టిల్‌ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

తాజాగా మరో సాంగ్‌ లుక్‌ విడుదల చేసి టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్‌గా నిలుస్తున్నారు మేకర్స్‌. గుంటూరు కారం నుంచి హై ఓల్టేజ్‌ స్పైసీ హాట్ మాస్‌ సాంగ్‌ వస్తోంది. ఫ్లోర్‌పై మంటలు పుట్టించే డ్యాన్స్‌ను చూసేందుకు రెడీగా ఉండండి.. అంటూ రిలీజ్ చేసిన సాంగ్‌ లుక్‌ వైరల్ అవుతోంది. శ్రీలీల అంటే డ్యాన్స్‌ ఎలా ఉంటుందో ప్రత్యేకించి చెప్పనవసరం లేదు. ఇక సూపర్ స్టార్ మహేశ్ బాబు, శ్రీలీల కలిసి మాస్‌ స్టెప్పులేస్తే ఎలా ఉండబోతుందో హింట్ ఇచ్చేస్తూ.. హాట్ టాపిక్‌గా మారిపోతుంది తాజా లుక్‌.

గుంటూరు కారం నుంచి మేకర్స్‌ ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన దమ్‌ మసాలా సాంగ్‌, ఓ మై బేబి లిరికల్ వీడియో సాంగ్స్‌ కు సూపర్ ఇంప్రెషన్స్ వస్తున్నాయి. గుంటూరు కారంలో మీనాక్షి చౌదరి సెకండ్‌ ఫీ మేల్‌ లీడ్ రోల్‌లో నటిస్తోంది. ఈ మూవీని హారికా అండ్ హాసిని క్రియేషన్స్ బ్యానర్‌పై ఎస్‌ రాధాకృష్ణ (చినబాబు) తెరకెక్కిస్తున్న ఈ చిత్రానికి ఎస్‌ థమన్ మ్యూజిక్, బ్యాక్‌గ్రౌండ్ స్కోర్‌ సంగీతం అందిస్తున్నాడు.

మేకర్స్ ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన గుంటూరు కారం మాస్ స్ట్రైక్ నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది. అతడు, ఖలేజా చిత్రాల తర్వాత మహేశ్‌ బాబు, త్రివిక్రమ్ శ్రీనివాస్‌ కాంబోలో వస్తున్న సినిమా కావడంతో గుంటూరు కారంపై అంచనాలు భారీగానే ఉన్నాయి.

Get ready to crank up the volume, Super Fans! 💥🔊

A High Voltage Spicy Mass Number from #GunturKaaram is coming in hot 🔥 and ready to set the dance floors on fire! 💃🕺

A @MusicThaman Musical 🎹❤️‍🔥

Super🌟 @urstrulyMahesh #Trivikram #Thaman @meenakshiioffl @vamsi84 @manojdft… pic.twitter.com/UGxRgb7HyH

— sreeleela (@sreeleela14) December 25, 2023