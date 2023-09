Mahesh Babu | సినిమా మొత్తం నవ్వులతో నిండిపోయింది.. మిస్‌ శెట్టి మిస్టర్‌ పొలిశెట్టి సినిమాపై మహేష్ బాబు రివ్యూ..!

September 10, 2023 / 08:37 AM IST

Mahesh babu | షారుఖ్‌ సినిమాకు పోటీగా దిగి తొలి రోజే షాక్‌ తిన్నాడు నవీన్‌ పొలిశెట్టి. నిజానికి పఠాన్‌ ఎప్పుడో ఆ డేట్‌పై ఖర్చీఫ్ వేసుకుంది. అయితే తెలుగులో షారుఖ్ గత సినిమాలు పెద్దగా ప్రభావం చూపలేకపోయాయి. దాంతో అదే ధైర్యంతో ఓ అడుగు ముందుకేసి మిస్‌ శెట్టి మిస్టర్‌ పొలిశెట్టి సినిమాను అదే రోజు దింపారు. తీరా రిలీజ్‌ ముంగిట జవాన్‌కు తిరుగులేని హైప్‌ రావడంతో మిస్‌ శెట్టి రిలీజ్ రోజున పెద్దగా ప్రభావం చూపలేకపోయాడు. అయితే సినిమాకు మౌత్‌ టాక్‌ రావడంతో మిస్‌ శెట్టి సినిమా మెల్లి మెల్లిగా పుంజుకుంటుంది. మరీ ముఖ్యంగా శని, ఆదివారాల్లో ఈ సినిమా సాలిడ్‌గా పికప్ అయింది. దానికి తోడు మొన్న రాజమౌళి సినిమా చూసి పాజిటీవ్‌గా రివ్యూ ఇవ్వడం మిస్‌ శెట్టి మిస్టర్ పొలిశెట్టికి బాగా కలిసొచ్చింది.

కాగా తాజాగా ఈ సినిమాను సూపర్ స్టార్‌ మహేష్‌బాబు చూశాడు. ఆ తర్వాత చిత్ర యూనిట్‌పై ప్రశంసలు కురిపించాడు. సినిమా మొత్తం నవ్వులతో నిండిపోయింది. కుటుంబంతో కలిసి సినిమాను బాగా ఎంజాయ్‌ చేశాను. నవీన్‌ పొలిశెట్టి కామెడీ టైమింగ్‌, అనుష్క నటన అద్భుతంగా ఉంది. డైరెక్టర్ మహేష్.. అలాగే యూవీ క్రియేషన్స్‌కు అభినందంనలు అంటూ ట్వీట్‌ వేశాడు. ఇలా ఏకంగా టాలీవుడ్‌ సూపర్ స్టార్‌ నుంచి ట్వీట్ రావడం నిజంగా విశేషమే. ఇది సినిమాకు ఖచ్చితంగా ఎంతో కొంత ప్లస్‌ అవుతుంది. ఇక రీసెంట్‌గా మహేష్‌ జవాన్‌ సినిమా కూడా చూసి బ్లాక్‌ బస్టర్‌ అంటూ రివ్యూ ఇచ్చాడు.

ఇక మిస్‌ శెట్టి మిస్టర్ పొలిశెట్టి ముఖ్యంగా ఓవర్సీస్‌లో దుమ్మురేపుతుంది. అడ్వాన్స్‌ సేల్స్‌తో యూఎస్‌లో అప్పుడే 1మిలియన్‌ డాలర్‌ మార్క్‌ను కొల్లగొట్టింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లోనూ ఈ సినిమా కలెక్షన్‌ జోరు మీదున్నాయని ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌. ఈ సినిమాతో నవీన్‌ పొలిశెట్టి హ్యాట్రిక్‌ హిట్టు కొట్టేశాడు. ఇక చాలా కాలంగా వెండితెరపై కనిపించని అనుష్క.. మాస్‌ కంబ్యాక్‌ ఇచ్చేసింది. మహేష్ పి దర్శకుడిగా పరిచయమవుతూ తెరకెక్కించిన ఈ సినిమాను యూవీ క్రియేషన్స్‌ సంస్థ నిర్మించింది.

#MissShettyMrPolishetty… A complete laugh riot… Thoroughly enjoyed it with the family… @NaveenPolishety is spot-on with his comic timing, and @MsAnushkaShetty was brilliant as always. Congratulations to @filmymahesh, @UV_Creations and the entire team on its success!! 👏👏

— Mahesh Babu (@urstrulyMahesh) September 9, 2023