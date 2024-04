Mahesh Babu P | మహేశ్ బాబుకు బాపు రమణ పురస్కారం

April 10, 2024 / 03:40 PM IST

Mahesh Babu | మహేశ్ బాబు అరుదైన పురస్కారం అందుకున్నాడు. శ్రీ కళా సుధ తెలుగు అసోసియేషన్‌ మహేశ్ బాబును బాపు రమణ పురస్కారంతో సత్కరించింది. ఇంతకీ ఈ అవార్డు అందుకుంది సూపర్ స్టార్ మహేశ్‌ బాబు అనుకుంటున్నారా..? కాదు. టాలీవుడ్‌ యువ దర్శకుడు మహేశ్ బాబు పి (Mahesh Babu P). అనుష్కా శెట్టిమిస్ శెట్టి మిస్టర్ పొలిశెట్టి సినిమాతో డైరెక్టర్‌గా ఎంట్రీ ఇచ్చాడు మహేశ్ బాబు. 2023లో విడుదలైన ఈ చిత్రం సూపర్ హిట్‌గా నిలిచింది.

డెబ్యూ సినిమా మిస్‌ శెట్టి మిస్టర్‌ పొలిశెట్టి ఉత్తమ చిత్రం కేటగిరీలో ఎంపిక కాగా.. ఉగాది సందర్భంగా మహేశ్ బాబుకు అసోసియేషన్‌ పురస్కారాన్ని ప్రదానం చేసింది. అరుదైన బాపు రమణ పురస్కారం అందుకోవడం ఆనందంగా ఉందన్నాడు మహేశ్‌ బాబు. ఉగాది పురస్కారాలు 2024లో తమ సినిమాకు ప్రశంసలతోపాటు అవార్డు దక్కడంతో టీం మెంబర్స్ అంతా సంతోషం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

Director @filmymahesh has been honored with the #BapuRamanaPuraskaram & #MissShettyMrPolishetty has been awarded as the Best Film at the Sri Kala Sudha Telugu Association, Ugadi Puraskaralu 2024! 🏆 @UV_Creations @MsAnushkaShetty @naveenpolishety @shreyasgroup pic.twitter.com/EFBxPqivmI

— Shreyas Sriniwaas (@shreyasmedia) April 10, 2024