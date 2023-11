November 10, 2023 / 05:12 PM IST

Maa Oori Polimera 2 | మా ఊరి పొలిమేరతో ఓటీటీలో సూపర్ హిట్ కొట్టాడు టాలీవుడ్ క‌మెడియ‌న్ సత్యం రాజేష్. రెండేళ్ల కిందట నేరుగా ఓటీటీలో విడుదలైన ఈ సినిమా ఓటీటీలో పెను సంచలనాలు సృష్టించింది. బ్లాక్‌ మేజిక్‌ కాన్సెప్ట్‌తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాకు ఓటీటీలో వచ్చిన ఆదరణ అంతా ఇంతా కాదు. హాట్‌స్టార్‌లో నేరుగా విడుదలైన ఈ సినిమా కొన్ని రోజుల పాటు ట్రెండింగ్‌లో ఉంది. ఇక సత్యం రాజేష్‌ నటనైతే వేరే లెవల్‌. అప్పటివరకు కామెడియన్‌గా మెప్పించిన సత్యం రాజేష్‌ ఈ సినిమాతో ప్రతినాయకుడిగా తనలోని విలక్షణ నటనను చూపించాడు.

తాజాగా ఇదే సినిమాకు ‘మా ఊరి పొలిమేర 2’ అంటూ సీక్వెల్ వ‌చ్చింది. అనీల్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో బాలాదిత్య మరో ప్రధాన పాత్రలో నటించాడు. ఇక నవంబర్ 3వ తేదీన భారీ అంచనాలతో రిలీజైన ఈ సినిమా అంచనాలు మించి కలెక్షన్లు సాధిస్తున్నది. తొలిరోజే రూ. 3 కోట్ల కలెక్షన్‌లు రాబ‌ట్టిన ఈ సినిమా.. రెండో రోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.6.6 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఇక గ‌త‌ ఆదివారం నాటికి రూ.9.6 కోట్లు కలెక్షన్‌లు రాబ‌ట్టి బ్రేక్ ఈవెన్‌ను పూర్తి చేసుకుంది.

ఇదిలా ఉంటే.. తాజాగా ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ స్నీక్ పీక్ వ‌దిలారు. ”ఇందులో సత్యం రాజేష్ చేత‌బ‌డి చేసే వ్య‌క్తితో మంత్రాలు నేర్చుకుంటున్నట్లు ఉండ‌గా.. చూస్తుంటేనే గూస్ బంప్స్ వచ్చేలా ఉంది ఈ సీన్.

Here’s a Sneak-Peek into the intense Superstitious world of #Polimera2 💀💥

– https://t.co/OoSU03VtTn

Experience the thrill in Theatres #BlockbusterPolimera2 Now! 👇🏻https://t.co/3i962g0s9f 🔥

@Satyamrajesh2 @connect2vamsi @DrAnilViswanath #KamakshiBhaskarla @GowrKriesna pic.twitter.com/dWPrBX7cBe

— Vamsi Kaka (@vamsikaka) November 10, 2023