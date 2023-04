April 22, 2023 / 12:44 PM IST

Selfish Movie | ఏడాది కిందట వచ్చిన ‘రౌడి బాయ్స్‌’ సినిమాతో ఆశిష్‌ రెడ్డి హీరోగా తెలుగు ప్రేక్షకులకు పరిచయమయ్యాడు. కమర్షియల్‌గా ఈ సినిమా భారీ విజయం సాధించకపోయినా.. ఆశిష్‌ నటనకు మంచి మార్కులే పడ్డాయి. ఇక ఇప్పుడు సెల్ఫిష్‌ సినిమాతో మరో సారి ప్రేక్షకులు మందుకు రావడానికి సిద్ధమయ్యాడు. విశాల్‌ కాశీ దర్శకుడిగా పరిచమవుతూ ఈ సినిమా తెరకెక్కిస్తున్నాడు. ఇప్పటికే రిలీజైన పోస్టర్‌లు సినిమాపై కాస్త బజ్‌ను క్రియేట్‌ చేశారు. తాజాగా మేకర్స్‌ ఈ సినిమా హీరోయిన్‌ను ప్రకటించారు.

ఈ సినిమాలో ఆశిష్‌కు జోడీగా లవ్‌టుడే ఫేమ్‌ ఇవానా నటిస్తుంది. చైత్ర పాత్రలో ప్రైవేట్‌ ఎంప్లాయిగా ఈ సినిమాలో ఇవానా నటించనున్నట్లు చిత్రబృందం వెల్లడించింది. సింపుల్‌ లుక్‌లో ఇవానా పోస్టర్‌ ఆకట్టుకుంటుంది. ఈ సినిమాను సుకుమార్‌ రైటింగ్స్‌, శ్రీ వెంకటేశ్వరా క్రియేషన్స్‌ సంస్థలు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. షూటింగ్‌ చివరిదశలో ఉన్న ఈ సినిమాను ఈ ఏడాది ద్వితియార్థంలో ప్రేక్షకులు ముందుకు తీసుకురావాలని మేకర్స్‌ సన్నాహాలు చేస్తున్నారు. మిక్కీ జే మేయర్‌ ఈ సినిమాకు స్వరాలందిస్తున్నాడు.

నా పోరి ‘చైత్ర’ ని రిజర్వేషన్ చేషినా 👊🏼

Reserving the sparkling actress ✨ @_Ivana_official as CHAITRA to the world of #Selfish ❤️

More Exciting Details soon 💥#Ashish @aryasukku #DilRaju #KasiVishal @MickeyJMeyer @SVC_official @SukumarWritings @Ashokbandreddi pic.twitter.com/qsVq3pyJD4

