March 25, 2024 / 06:03 PM IST

Lokesh Kanagaraj | లోకేశ్ కనగరాజ్‌ (lokesh kanagaraj) డైరెక్షన్‌లో కార్తీ నటించిన చిత్రం ఖైదీ . తెలుగు, తమిళ భాషల్లో విడుదలైన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్‌ను షేక్‌ చేసి.. నిర్మాతలకు కాసుల వర్షం కురిపించింది. లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌కు డైరెక్టర్‌గా సూపర్ బ్రేక్‌ అందించింది. ఈ క్రేజీ కాంబినేషన్‌లో ఖైదీ 2 (Kaithi 2) కూడా ప్రకటించారు. తాజాగా ఈ క్రేజీ సీక్వెల్‌ ఎప్పుడు సెట్స్‌పైకి వెళ్లబోతుందనే దానిపై ఆసక్తికర అప్‌డేట్‌ నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తోంది.

లోకేశ్ కనగరాజ్‌ ఇప్పటికే రజినీకాంత్‌తో తలైవా 171 (Thalaivar 171)కు కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చాడని తెలిసిందే. ఈ మూవీ షూటింగ్‌ పూర్తయిన వెంటనే ఖైదీ 2పై ఫోకస్‌ పెట్టబోతున్నానని Inime సాంగ్ లాంఛ్ ఈవెంట్‌లో హింట్ ఇచ్చేశాడు లోకేశ్ కనగరాజ్. తాజా అప్‌డేట్ ప్రకారం తలైవా 171 ప్రీ ప్రొడక్షన్‌ పనులు కొనసాగుతున్నాయి. తలైవా 171 చిత్రీకరణ పూర్తయిన నెల తర్వాత ఖైదీ 2ను సెట్స్‌పైకి తీసుకెళ్తామని చెప్పాడు. లోకేశ్ తాజా కామెంట్స్‌తో ఆనందంలో ఎగిరిగంతేస్తున్నారు కార్తీ అభిమానులు, మూవీ లవర్స్‌.

కార్తీ ఖాతాలో బ్లాక్ బస్టర్‌ హిట్ సర్దార్‌ సీక్వెల్ సర్దార్ 2 కూడా ఉంది. పీఎస్‌ మిత్రన్ డైరెక్షన్‌లో రాబోతున్న ఈ మూవీ షూటింగ్ ఎప్పుడనేదానిపై కార్తీ టీం నుంచి క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. కార్తీ మరోవైపు 96 ఫేం ప్రేమ్‌ కుమార్‌ దర్శకత్వంలో కార్తీ 27 (Karthi 27) కూడా గ్రీన్ సిగ్నల్‌ ఇచ్చాడు.

#LokeshKanagaraj Today “#Inime” Song Launch Event :

– The pre-production work of the film #Thalaivar171 is currently underway.

– As far as the shooting of the film is concerned, they are going to start in June.

– We are going to start the shooting of #kaithi2 immediately… pic.twitter.com/4ESsnpjBzD

