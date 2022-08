August 14, 2022 / 04:50 PM IST

మూవీ,స్పోర్ట్స్ ల‌వ‌ర్స్ ఎక్జ‌యిటింగ్‌గా ఎదురుచూస్తున్న‌ మోస్ట్ ఎవెయిటెడ్ ప్రాజెక్టు లైగ‌ర్ (Liger). పూరీ జ‌గ‌న్నాథ్ (Puri Jagannadh) డైరెక్ట్ చేస్తున్న ఈ చిత్రంలో విజ‌య్‌దేవ‌ర‌కొండ (Vijay Deverakonda) టైటిల్ రోల్ చేస్తున్నాడు. ఈ చిత్రంలో బాలీవుడ్ భామ అన‌న్య‌పాండే (Ananya Pandey) హీరోయిన్‌గా న‌టిస్తోంది. ఈ సినిమా నుంచి ఇప్ప‌టికే రిలీజైన పాట‌లు, ట్రైల‌ర్ క్యూరియాసిటీని పెంచుతున్నాయి. ఆగ‌స్టు 25న విడుద‌ల కానుంది. రిలీజ్ డేట్ ద‌గ్గ‌ర ప‌డుతున్న నేప‌థ్యంలో దేశ‌వ్యాప్తంగా ప‌లు ప్ర‌ధాన న‌గ‌రాల్లో ప్ర‌మోష‌న్స్ తో బిజీగా ఉంది లైగ‌ర్ టీం.

కాగా ఇప్పుడొక అప్‌డేట్ ఇండ‌స్ట్రీ స‌ర్కిల్‌లో రౌండ‌ప్ చేస్తోంది. ముందుగా నిర్ణ‌యించిన ప్ర‌కారం ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ఇవాళ సాయంత్రం వ‌రంగ‌ల్ లో నిర్వ‌హించాల్సి ఉంది. కానీ మేక‌ర్స్ తాజాగా కొత్త అప్‌డేట్‌తో వ‌చ్చారు. తొలుత వ‌రంగ‌ల్‌లోని ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కాలేజీలో ఈవెంట్ ప్లాన్ చేశారు. అయితే వాతావర‌ణ ప‌రిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకొని ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్‌ వేదిక‌ను హ‌న్మకొండ‌-ఖాజీపేట‌లోని స‌త్య‌సాయి క‌న్వెన్ష‌న్‌కు మార్చారు.

లేటెస్ట్ అప్‌డేట్ ప్ర‌కారం అభిమానుల విజిట్ సాయంత్రం 5 గంట‌ల నుంచి మొద‌లు కానుంది. ఈ విష‌యాన్ని తెలియ‌జేస్తూ మేక‌ర్స్ పోస్ట‌ర్‌తో అప్‌డేట్ ఇచ్చారు. సీనియ‌ర్ న‌టి ర‌మ్య‌కృష్ణ, వ‌ర‌ల్డ్ బాక్సింగ్ లెజెండ్ మైక్ టైస‌న్ కీల‌క పాత్ర‌లు పోషిస్తున్నారు. లైగ‌ర్‌ను ధ‌ర్మ ప్రొడ‌క్ష‌న్స్ బ్యాన‌ర్, పూరీ కనెక్ట్స్ బ్యాన‌ర్ల‌పై అపూర్వ మెహ‌తా, క‌ర‌ణ్ జోహార్, ఛార్మీ కౌర్‌, పూరీ జ‌గ‌న్నాథ్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నారు. తెలుగు, త‌మిళం, క‌న్న‌డ‌, మ‌ల‌యాళం, హిందీ భాష‌ల్లో థియేట‌ర్ల‌లో గ్రాండ్‌గా విడుద‌ల కానుంది లైగ‌ర్‌.

We care for your safety!

Dear #LIGER Fandom,

Due to heavy rains, the venue of Today’s event has been shifted to

📍Satya Sai Convention, Madikonda, Kazipet, Hanamkonda,

⏰5 PM onwards @TheDeverakonda @ananyapandayy #PuriJagannadh @Charmmeofficial @DharmaMovies @PuriConnects pic.twitter.com/S5rSoSkJE8

— Charmme Kaur (@Charmmeofficial) August 14, 2022