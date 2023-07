July 27, 2023 / 09:10 PM IST

LGM | స్టార్ క్రికెటర్‌ మహేంద్ర సింగ్‌ ధోని సతీమణి సాక్షి సింగ్‌ హోం బ్యానర్‌ ధోనీ ఎంటర్‌టైన్‌ మెంట్‌ బ్యానర్‌ (Dhoni Entertainment banner) కాంపౌండ్‌ నుంచి వస్తున్న తొలి సినిమా ఎల్‌జీఎం (Lets Get Married). హరీష్ కల్యాణ్‌, లవ్‌టుడే ఫేం ఇవానా హీరోహీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. రమేశ్‌ తమిళ్‌మని (Ramesh Thamilmani) కథనందిస్తూ దర్శకత్వం వహిస్తన్నాడు. ఇప్పటికే విడుదల చేసిన ట్రైలర్‌ (LGM Trailer)కు మంచి రెస్పాన్స్‌ వస్తోంది. మరికొన్ని గంటల్లోనే (జులై 28న) థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.

ఈ మూవీ ఆడియో లాంఛ్ ఈవెంట్‌లో ధోనీ మాట్లాడుతూ.. నటీనటులందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియజేశాడు. మీరు సినిమా చూసినప్పుడు నదియా మేడమ్ కేవలం కండ్ల ఎక్స్‌ప్రెషన్‌తోనే చాలా విషయాలు మాట్లాడుతారని రియలైజ్‌ అవుతారు. యోగిబాబు సీఎస్‌కే పాత్రలో నటించేందుకు ఓ ఆప్షన్‌ ఇచ్చారు. అన్నతో పెద్ద సమస్య ఏంటంటే..ఆయన కాల్షీట్లు ఫుల్‌గా ఉంటాయి. నటీనటులంతా చాలా అద్భుతంగా నటించారు. అందరూ కలిసి చూసే స్వచ్చమైన సినిమా ఇది. నా కూతురితో కలిసి చూశా. సినిమా చూశాక నా కూతురు చాలా ప్రశ్నలు వేసిందని చెప్పుకొచ్చాడు ధోనీ. తమిళనాడు ప్రజలు క్రికెట్‌ కెరీర్‌లో తనపై అపరిమితమైన ప్రేమను చూపించారని, సినిమా మొదలు పెట్టాక రికార్డు టైంలో అందరి సహకారంతో సినిమా పూర్తి చేశామన్నాడు. అత్యంత వేగంగా షూటింగ్‌ పూర్తి చేసుకున్న తమిళ చిత్రాల్లో ఒకటిగా ఎల్‌జీఎం నిలుస్తుందన్నాడు ధోనీ.

ఈ చిత్రం సెన్సార్‌ పూర్తి చేసుకోగా.. క్లీన్ యూ సర్టిఫికెట్‌ జారీ చేసింది. కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్‌గా వస్తున్న ఎల్‌జీఎం రన్‌ టైం 2 గంటల 33 నిమిషాలు. తెలుగు డబ్బింగ్ వెర్షన్‌ ఆగస్టు 4న విడుదల కానుంది. ఫన్‌ రొమాంటిక్‌ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రాన్ని తమిళం, తెలుగుతోపాటు పలు భారతీయ భాషల్లో కూడా విడుదల చేసేందుకు ప్లాన్ చేస్తున్నట్టు ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌.

మీరాతో ప్రేమలో పడ్డ గౌతమ్‌.. పెళ్లి చేసుకున్న తర్వాత అమ్మతో కలిసి ఉండాలనుకుంటాడు. అయితే మీరాకు గౌతమ్‌ తల్లితో కలిసి ఉండటం ఇష్టం ఉండదు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మీరాకు, అమ్మకు మధ్య మంచి రిలేషన్‌షిప్‌ పెంచేందుకు కూర్గ్‌ ట్రిప్ ప్లాన్ వేస్తాడు గౌతమ్‌. మరి ఇవానా కాబోయే అత్తమ్మతో సౌకర్యవంతంగా ఫీలవుతుందా..? లేదా..? ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందనే నేపథ్యంలో సినిమా సాగనున్నట్టు ట్రైలర్‌తో క్లారిటీ ఇచ్చాడు డైరెక్టర్‌.

Hear it from our very own Thala ❤️ Here is the full video of @msdhoni‘s speech at the #LGM audio launch.

Don’t miss #LGM in theatres tomorrow!https://t.co/q7yz47gkJ5 pic.twitter.com/VfOfTQvOxq

— Dhoni Entertainment Pvt Ltd (@DhoniLtd) July 27, 2023