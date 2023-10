Leo Vs Japan In Theatres On Same Day

Leo Vs Japan | థియేటర్లలో కార్తీ, విజయ్‌ సందడి.. క్రేజీ అప్‌డేట్‌ వివరాలివే

Leo Vs Japan | దళపతి విజయ్ (Vijay) కాంపౌండ్ నుంచి వస్తున్న సినిమా లియో (Leo.. Bloody Sweet). కార్తీ (Karthi) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న సినిమా జపాన్‌ (Japan). రాజు మురుగన్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న లియో చిత్రాన్ని లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌ (Lokesh Kanagaraj) డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు.

October 11, 2023 / 06:44 PM IST

Leo Vs Japan| బాక్సాఫీస్‌ వద్ద ఇద్దరు కోలీవుడ్ స్టార్ హీరోలు ఒకేసారి సందడి చేయబోతున్నారు. ఇంతకీ ఆ హీరోలెవరనే కదా మీ డౌటు. దళపతి విజయ్ (Vijay) కాంపౌండ్ నుంచి వస్తున్న సినిమా లియో (Leo.. Bloody Sweet). కార్తీ (Karthi) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న సినిమా జపాన్‌ (Japan). రాజు మురుగన్‌ దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కుతున్న లియో చిత్రాన్ని లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌ (Lokesh Kanagaraj) డైరెక్ట్ చేస్తున్నాడు. లియో అక్టోబర్‌ 19న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో గ్రాండ్‌గా విడుదలయ్యేందుకు రెడీ అవుతోంది.

కాగా ఇదే రోజు జపాన్‌ టీజర్‌ కూడా థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. అయితే ఇది కేవలం తమిళనాడులో మాత్రమేనట. జపాన్ టీజర్‌ను అక్టోబర్ 18న సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫాంలలో విడుదల చేయనున్నారు. జపాన్ ఫస్ట్‌ సింగిల్‌ అక్టోబర్‌ 14న విడుదల కానుంది. జపాన్‌ చిత్రంలో అనూ ఎమ్మాన్యుయేల్‌ ఫీ మేల్ లీడ్ రోల్‌ పోషిస్తోంది. ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన జపాన్ ఫస్ట్‌ లుక్ పోస్టర్లు సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతున్నాయి.

మరోవైపు విడుదల తేదీ దగ్గర పడుతున్న నేపథ్యంలో ఏదో ఒక అప్‌డేట్‌తో ఫ్యాన్స్‌లో జోష్‌ నింపుతోంది దళపతి విజయ్‌ టీం. సీరియల్ కిల్లర్‌ నడిరోడ్డు మీద గుడ్డిగా షూట్‌ చేస్తున్నాడు. ఇప్పటికే రోడ్డు మీద చాలా మంది చనిపోయారు. పాపులర్‌ క్రిమినల్. వాడు అందరినీ కాలుస్తున్నాడు. అప్పుడు ధైర్యంగా ఓ పోలీసాఫీసర్ సింహంలా వచ్చి.. ఈ సీరియల్ కిల్లర్‌ను తిరిగి కాల్చాడు.. అంటూ సాగే సంభాషణలతో సాగుతున్న లియో ట్రైలర్ సినిమాపై క్యూరియాసిటీ పెంచుతోంది.

ఇప్పటికే లాంఛ్ చేసిన యాక్షన్‌ కింగ్ అర్జున్ హెరాల్డ్‌ దాస్‌‌, సంజయ్‌ దత్‌ ఆంటోనీ దాస్‌ గ్లింప్స్ వీడియోలు నెట్టింట హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. లియో నుంచి విడుదల చేసిన ఫస్ట్ లుక్, టైటిల్‌ ప్రోమో గ్లింప్స్ వీడియో నెట్టింట వైరల్‌ అవుతున్నాయి. ఈ మూవీలో ప్రియా ఆనంద్‌, మలయాళ నటి శాంతి మాయాదేవి, మన్సూర్ అలీఖాన్‌, గౌతమ్ వాసు దేవ్‌మీనన్‌, మిస్కిన్‌, మాథ్యూ థామస్‌, సాండీ కీలక పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు. సెవెన్‌ స్క్రీన్‌ స్టూడియోపై నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి ఈ చిత్రానికి అనిరుధ్‌ రవిచందర్‌ మ్యూజిక్‌ డైరెక్టర్‌.

• #Karthi‘s #Japan Teaser to be attached along with #ThalapathyVijay‘s #Leo from Oct 19th throughout TN 💥

• Japan 1st single on Oct 14th

• Japan Teaser on Oct 18th in Social Media Platforms

