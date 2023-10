Leo Movie | మూడు రోజుల్లో 30 కోట్లు.. తెలుగులో బీభత్సం సృష్టిస్తున్న లియో..!

October 22, 2023 / 06:01 PM IST

Leo Movie | దసరా రిలీజ్‌లలో భీభత్సమైన హైప్‌తో రిలీజైన సినిమా లియో. రిలీజ్‌కు ముందు నుంచి ఈ సినిమాపై ఓ రేంజ్‌లో హైప్‌ వచ్చింది. మరీ ముఖ్యంగా ఈ సినిమా LCUలో భాగంగా తెరకెక్కిందా లేదా అన్న క్యూరియాసిటీతోనే సగం జనాలు థియేటర్‌లకు వెళ్లారు. ఇక నిన్న భారీ అంచనాల మధ్య రిలీజైన లియో సినిమా అందరి అంచనాలను అందుకోవడంలో తడబడింది. ఖైదీ, విక్రమ్ సినిమాల రేంజ్‌లో ఉంటుందన్న ఆశతో థియేటర్‌లకు వెళ్లిన ప్రేక్షకులను లియో ఫుల్‌గా సాటీస్‌ఫై చేయలేకపోయింది. అయితే యాక్షన్‌ సీన్లు మాత్రం హై స్టాండర్డ్స్‌లో ఉన్నాయని, లోకేష్‌ మార్క్‌ కొన్ని చోట్ల మాత్రం మిస్సయిందని పలువురు చెబుతున్నారు.

అయితే టాక్‌ ఎలా ఉన్న కలెక్షన్‌ ప్రవాహం మాత్రం ఆగడం లేదు. తొలిరోజుతో పోల్చితే కాస్త తగ్గాయి కానీ.. పర్వాలేదనిపించే కలెక్షన్‌లే వస్తున్నాయి. ఇక తెలుగులోనూ ఈ సినిమా జోరు మాములుగా లేదు. మూడు రోజుల్లోనే రూ.30 కోట్లు కొల్లగొట్టింది. పోటీగా భగవంత్ కేసరి, టైగర్ నాగేశ్వరరావు సినిమాలున్నా ఈ రేంజ్‌లో లియో కలెక్షన్‌లు సాధిస్తుందంటే విశేషం అనే చెప్పాలి. ఇక వరల్డ్ వైడ్‌గా ఇప్పటివరకు లియో సినిమా రూ.300 కోట్ల గ్రాస్‌ను కలెక్ట్ చేసింది.

ఈ సినిమా జోరు చూస్తుంటే మరో రెండు, మూడు రోజుల్లో బ్రేక్ ఈవెన్‌ కంప్లీట్ చేసుకుని లాభాల పట్టనున్నట్లు కనిపిస్తుంది. అయితే ఈ సినిమాకొచ్చిన డివైడ్‌ టాక్‌ కలెక్షన్‌ల మీద ఏమైనా ప్రభావం చూపుతుందో చూడాలి మరి. త్రిష హీరోయిన్‌గా నటించిన ఈ సినిమాకు అనిరుధ్ రవిచందర్‌ స్వరాలు సమకూర్చాడు.

