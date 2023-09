Leo Movie | లియో మూవీ స్టోరీ లైన్ లీక్.. కథ ఏంటంటే..?

September 21, 2023 / 11:10 AM IST

Leo | కోలీవుడ్ స్టార్‌ హీరో దళపతి విజయ్ (Vijay) టైటిల్‌ రోల్‌లో నటిస్తున్న చిత్రం లియో (Leo.. Bloody Sweet). లోకేశ్‌ కనగరాజ్‌ (Lokesh Kanagaraj) దర్శకత్వం వహిస్తున్నాడు. యాక్షన్‌ ఎంటర్‌టైనర్‌గా వస్తోన్న ఈ సినిమా నుంచి లాంఛ్ చేసిన ఫస్ట్ లుక్, టైటిల్‌ ప్రోమో గ్లింప్స్ వీడియోతోపాటు నా రెడీ సాంగ్‌ ఇప్పటికే నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. ఇదిలా ఉండ‌గా తాజాగా ఈ చిత్రం నుంచి ఓ క్రేజీ న్యూస్ బయటకు వచ్చింది.

లియో సినిమాకు సంబంధించి స్టోరీ లైన్ లీక్ అయిన‌ట్లు వార్తలు సోష‌ల్ మీడియాలో చ‌క్క‌ర్లు కొడుతున్నాయి. క‌థ‌లోకి వెళితే.. లియో సినిమాలో దళపతి విజయ్ (Vijay) ముంబయిలో ఒక పెద్ద‌ గ్యాంగ్‌స్టర్ (Gangster) అని. తనకంటూ ఓ మాఫియా సామ్రాజ్యాన్ని విస్తరించాడని. జీవించడానికి అవసరమైన డబ్బు కోసం గ్యాంగ్ స్టర్‌గా మారిన లియోకు ఎదురైన సంఘటనలు ఏమిటి? ఎలాంటి సవాళ్లను ఎదుర్కొన్నాడు అనేది సినిమా స్టోరీ. ఇక ఈ సినిమా ర‌న్‌టైమ్ ను 2.30 (150) గంటలుగా ఫిక్స్ చేసినట్టు సోష‌ల్ మీడియాలో వార్తలు వ‌స్తున్నాయి. కాగా దీనిపై మేక‌ర్స్ ఎటువంటి క్లారిటీ ఇవ్వలేదు.

#Leo Synopsis:

👉#LeoFilm is about A #Mumbai Gangster’s Story & how he is handling his gang. The Story is about a gangster in need of money to survive

👉His methods are illegal & He is forced to face the consequences.

RUNTIME (approx) : 2 Hr30Mins (150Mins)#ThalapathyVijay

— PaniPuri (@THEPANIPURI) September 20, 2023