Jr.NTR | సొర చేపతో ఎన్టీఆర్ భారీ ఫైట్‌.. కొరటాల ప్లాన్‌ మాములుగా లేదుగా..!

August 7, 2023 / 03:28 PM IST

Devara Movie | టాలీవుడ్‌లో సొరచేప ఫైట్‌ అనగానే గుర్తొచ్చేది ఛత్రపతి సినిమాలోని ఒళ్లు గగుర్పొడిచే ప్రభాస్‌ ఎంట్రీ సీనే. దర్శక దిగ్గజం రాజమౌళి కనీవినీ ఎరుగని రీతిలో ఆ ఫైట్‌ ఎపిసోడ్‌ను డిజైన్‌ చేశాడు. ఒక సొరచేపతో ఫైట్‌ అంటే మాములుగానే జనాల్లో ఎక్కడలేని క్యూరియాసిటీ ఉంటుంది. అలాంటిది రాజమౌళి.. ప్రేక్షకుల అంచనాలను మించి తీశాడు. ప్రభాస్‌ సైతం కట్టిపడేసే నటనతో అందరినీ ఆశ్చర్యసాగరంలో ముంచెత్తాడు. ఈ సీన్‌కు థియేటర్‌లో వచ్చిన రెస్పాన్స్‌ అంతా ఇంతా కాదు. ఇక ఇప్పుడు అలాంటి భారీ సీన్‌ ఒకటి టాలీవుడ్‌లో తెరకెక్కతున్నట్లు ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌.

ఆర్‌ఆర్‌ఆర్‌ వంటి ఇండస్ట్రీ హిట్‌ తర్వాత దాదాపు ఏడాది గ్యాప్‌ తీసుకుని తారక్‌ దేవర సినిమాను చేస్తున్నాడు. కొరటాల శివ దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ సినిమా ప్రస్తుతం శరవేగంగా షూటింగ్‌ జరుపుకుంటుంది. కాగా తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఓ వార్త మాత్రం నెట్టింట తెగ వైరల్‌ అవుతుంది. ఈ సినిమాలో కొరటాల ఓ భారీ యాక్షన్‌ సీన్‌ను డిజైన్‌ చేశాడట. అది కూడా సొరచేపతో. దేవర సినిమా సముద్రం నేపథ్యంలో తెరకెక్కుతున్న విషయం విధితమే. ఈ క్రమంలో సముద్రంలో ఓ భారీ షార్క్‌తో తారక్‌ ఫైట్‌ ఎపిసోడ్‌ను ప్లాన్‌ చేస్తున్నాడట. ఇప్పటికే ఈ ఎపిసోడ్‌కు సంబంధించిన పనులు కూడా స్టార్ట్‌ అయినట్లు తెలుస్తుంది. ప్రభాస్‌ సొరచేపతో ఫైట్‌ చేసిన సీన్‌కు మనం ఏ రేంజ్‌లో ఫీల్‌ అయ్యామో.. దేవరలో అంతకు మించి ఫీల్‌ అవుతామని ఇన్‌సైడ్‌ టాక్‌.

జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్‌గా నటిస్తున్న ఈ సినిమాను యువసుధ ఆర్ట్స్‌, ఎన్టీఆర్‌ ఆర్స్ట్ బ్యానర్‌లు సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. ఇప్పటికే ఈ సినిమా దాదాపు సగం షూటింగ్‌ను పూర్తి చేసుకుంది. ఎట్టిపరిస్థితుల్లో ఈ ఏడాదిలోపు షూటింగ్‌ పూర్తి చేసుకుని ఆపై నెల, రెండు నెలలు పోస్ట్‌ ప్రొడక్షన్స్‌ జరపాలని చిత్రబృందం ప్లాన్‌ చేస్తుంది. ఇక ఆచార్యతో కోలుకోలేని దెబ్బతిన్న కొరటాల శివ దేవరతో ఎలాగైనా గ్రాండ్‌ కంబ్యాక్ ఇవ్వాలని కసితో ఉన్నాడు. సైఫ్‌ అలీఖాన్‌ ప్రతినాయకుడిగా కనిపించబోతున్న ఈ సినిమా ఏప్రిల్‌ 5న రిలీజ్‌ కానుంది.

