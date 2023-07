Kushi Movie | ఖుషీ టాకీ పార్ట్‌ కంప్లీట్‌.. రిలీజ్‌ ఎప్పుడంటే?

July 15, 2023 / 05:47 PM IST

Kushi Movie Shooting | గీతా గోవిందం తర్వాత అలాంటి చాయలే కనిపిస్తున్న సినిమా ఖుషీ. విజయ్‌-సమంత కలయికలో తొలిసారి రూపుదిద్దుకుంటున్న ఈ సినిమాకు శివ నిర్వాణ దర్శకుడు. పోస్టర్‌ల నుంచి పాటల దాకా ప్రతీది సినిమాపై హైప్‌ను అంతకంతకూ పెంచుతూనే వస్తున్నాయి. లైగర్‌ వంటి ఘోర డిజాస్టర్‌ తర్వాత విజయ్‌, హీరోయిజం పాత్రలకు బ్రేక్‌ ఇచ్చి ఫ్యామిలీ, యూత్‌ ఆడియెన్స్‌ను ఖుషీతో తనవైపు తిప్పుకునే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు. మరోవైపు టక్‌ జగదీష్‌తో తొలిసారి నెగెటీవ్‌ ఫీడ్‌బ్యాక్‌ తెచ్చుకున్న శివ నిర్వాణ.. ఈ సారి సాలిడ్‌ కంబ్యాక్‌ కోసం గట్టి ప్రయత్నాలే చేస్తున్నాడు.

సెప్టెంబర్‌ 1వ డేట్‌ను లాక్‌ చేసుకున్న మేకర్స్‌ ఆ దిశగానే పరుగులు తీస్తున్నారు. తాజాగా చిత్రయూనిట్‌ ఖుషీ షూటింగ్‌ను పూర్తి చేసుకుంది. ఈ సందర్భంగా చిత్రబృందం సెట్‌లో కేక్‌ కట్‌ చేసి సెలబ్రేషన్స్‌ చేసుకుంది. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ బ్యానర్‌పై తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాలో విజయ్‌కు జోడీగా సమంత నటిస్తుంది. ఇప్పటికే రిలీజైన పాటలు ఇన్‌స్టాంట్‌గా ఎక్కేశాయి. చూస్తుంటే ఈ సినిమా విజయ్‌కు మరో గీతా గోవిందం అయ్యేలానే కనిపిస్తుంది.

It is a wrap for #Kushi ❤️‍🔥

Post-production in full swing 💥💥

In cinemas on 1st September 2023 in Telugu, Hindi, Tamil, Kannada, and Malayalam ❤️@TheDeverakonda @Samanthaprabhu2 @ShivaNirvana @HeshamAWMusic @saregamasouth pic.twitter.com/7l1qHMuwh7

— Mythri Movie Makers (@MythriOfficial) July 15, 2023