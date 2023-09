Kushi | ‘ఖుషి’ నుంచి ఆరాధ్య ఫుల్ వీడియో సాంగ్‌ వచ్చేసింది

September 14, 2023 / 11:17 AM IST

Kushi | విజ‌య్ దేవ‌ర‌కొండ (Vijay deverakonda), సమంత (Samantha) క్రేజీ కాంబినేషన్‌లో వచ్చిన రొమాంటిక్‌ ఫ్యామిలీ ఎంటర్‌టైనర్‌ ఖుషి (Kushi). శివ నిర్వాణ (Shiva Nirvana) దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఖుషి పాన్ ఇండియా స్థాయిలో తెలుగు, తమిళం, హిందీ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లో సెస్టెంబర్ 1న గ్రాండ్‌గా విడుదలైంది. భారీ అంచనాల మధ్య విడుదలైన ఖుషి.. అంచనాలకు ఏ మాత్రం తగ్గకుండా బాక్సాఫీస్‌ వద్ద సూపర్ హిట్‌ టాక్‌తో నిర్మాతలకు కలెక్షన్ల వర్షం కురిపిస్తోంది. తమిళనాడులో 2023లో అత్యధిక గ్రాస్ సాధించిన టాలీవుడ్ సినిమాగా నిలిచింది. కాగా ఈ సినిమా రీసెంట్‌గా ఓటీటీ కూడా లాక్ చేసుకుంది. ఇదిలా ఉంటే.. ఈ సినిమా నుంచి మేక‌ర్స్ ఓ సాలిడ్ అప్‌డేట్ ఇచ్చారు.

ఈ సినిమా నుంచి రొమాంటిక్ మెలోడీ ఆరాధ్య ఫుల్ వీడియో సాంగ్‌ను మేక‌ర్స్ విడుద‌ల చేశారు. ‘నాతో రా, నీలా రా,ఆరాధ్య’ అంటూ సాగే ఈ పాటను సిద్‌ శ్రీరామ్‌, చిన్మయి ఆలపించిన ఈ పాటకు శివ నిర్వాణ సాహిత్యం అందించాడు.

