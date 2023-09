Chaaver Trailer | పొలిటికల్ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ నేపథ్యంలో వస్తోన్న ‘చావేర్’.. ఆసక్తి పెంచుతోన్న ట్రైలర్

September 23, 2023 / 03:49 PM IST

Chaaver Trailer | మలయాళీ స్టార్ నటుడు కుంచ‌కో బోబ‌న్ (Kunchako Boban) గురించి పెద్ద‌గా పరిచ‌యం అక్క‌ర్లేదు. ఈ ఏడాది ప‌ద్మిని (Padmini), 2018 చిత్రాల‌తో బ్యాక్ టూ బ్యాక్ హిట్లు అందుకున్నాడు. 2018 సినిమా అయితే విమ‌ర్శ‌కుల ప్ర‌శంస‌లు కూడా అందుకుంది. 2018లో కేరళలో సంభవించిన వరదల నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ సినిమా మే5 న చిన్న సినిమాగా విడుదలై 2018 మలయాళంలో వసూళ్ల వర్షం కురిపించింది. కేవలం 17 రోజుల్లోనే రూ.138 కోట్లు రాబట్టి అత్యధిక కలెక్షన్లు సాధించిన మలయాళ సినిమాగా రికార్డుల కెక్కింది. ఇక ఈ సినిమాలో కుంచ‌కో బోబ‌న్‌తో పాటు టొవినో థామస్ హీరోగా నటించాడు.

ఇదిలా ఉంటే.. తాజాగా కుంచ‌కో బోబ‌న్ న‌టిస్తున్న సినిమా చావేర్ (Chaaver). జల్లిక‌ట్టు (Jallikattu) సినిమాతో భారీ హిట్ అందుకున్న టిను పప్పచన్ (Tinu Pappachan) ఈ సినిమాకు ద‌ర్శ‌క‌త్వం వ‌హిస్తున్నాడు. ఇప్ప‌టికే ఈ సినిమా నుంచి ఫ‌స్ట్ లుక్, టీజ‌ర్ విడుద‌ల కాగా ప్రేక్ష‌కుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ వ‌చ్చింది. తాజాగా ఈ మూవీ నుంచి మేక‌ర్స్ ట్రైల‌ర్ వ‌దిలారు.

ట్రైల‌ర్ చూస్తే.. పొలిటికల్ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లో తెర‌కెక్కుతున్నట్లు తెలుస్తుంది. కన్నూర్‌లో జ‌రిగిన రాజకీయ హత్యలు, పార్టీని న‌మ్మ‌కుని తమ ప్రాణాలను సైతం పణంగా పెట్టే వారి జీవితాల గురించి చెప్పే పొలిటికల్ థ్రిల్లర్‌గా ఈ సినిమా రూపొందిన‌ట్లు ట్రైలర్‌ని చూస్తే అర్థ‌మ‌వుతుంది. ఇక రాజకీయ నేపథ్యంలో తెరకెక్కిన ఈ ట్రైలర్‌కు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన వస్తోంది. ట్రైల‌ర్‌లో కుంచ‌కో బోబ‌న్ ర‌గ్గ‌డ్ మాస్ లుక్‌లో క‌నిపిస్తున్నాడు. ఇక ఈ ట్రైల‌ర్‌ను టాలీవుడ్ స్టార్ హీరో విజ‌య్ దేవ‌ర‌కొండ (Vijay Devarakonda) పోస్టు చేస్తూ చిత్రబృందానికి ఆల్ ది బెస్ట్ చెప్పాడు.

Tinuu & #Chaaver 🔥

To Kunchacko & the entire team, Big hugs and all luck 🤗❤️https://t.co/Rd1Kd8yk4U

— Vijay Deverakonda (@TheDeverakonda) September 23, 2023